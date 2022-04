"Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem informujemy o niespodziewanej śmierci naszego przyjaciela i założyciela Autograph, Randy'ego Randa" - taki komunikat pojawił się na profilu grupy w mediach społecznościowych.

Z wpisu dowiadujemy się, że w ostatnich chwilach towarzyszyła mu ukochana - Regina Rand i najbliżsi z rodziny.

Koledzy basisty poprosili o uszanowanie prywatności w trudnych chwilach, zapowiadając jednocześnie, że zamierzają kontynuować działalność w hołdzie dla Randy'ego Randa.

Grupa Autograph w połowie lat 80. zaliczana była do czołówki kalifornijskiego glam rocka, a ich utwór "Turn Up the Radio" zyskał status przeboju (pojawił się m.in. w jednym odcinku popularnego serialu "Policjanci z Miami"). Zespół miał okazję dzielić scenę z m.in. Kiss, Aerosmith, Whitesnake, Van Halen, Motley Crue i Bryanem Adamsem, ale rozpadł się pod koniec lat 80.

Clip Autograph Turn up the Radio

Randy Rand i oryginalny gitarzysta Steve Lynch w 2011 r. rozpoczęli rozmowy o powrocie. Wokalista Steve Plunkett ze względu na swoje obowiązki nie wziął udziału w reaktywacji, ale udzielił swojego błogosławieństwa. Za mikrofonem stanął Simon Daniels. Po krótkim czasie pierwszego perkusistę Keni Richardsa zastąpił Marc Wieland.

W tym składzie jako kwartet powstały płyty "Louder" (2016) i "Get Off Your Ass" (2017). Dwa lata po wydaniu ostatniego albumu z zespołem rozstał się Lynch, na miejscu którego pojawił się nowy gitarzysta Jimi Bell (m.in. House Of Lords, Maxx Explosion). Tym samym Rand został jedynym członkiem oryginalnego składu.



W lutym tego roku grupa Autograph ogłosiła podpisanie kontraktu z wytwórnią Frontiers i rozpoczęła prace nad nowym studyjnym materiałem.