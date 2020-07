August Alsina i "Entanglements". To z nim Jada Pinkett-Smith zdradziła swojego męża Willa Smitha

O raperze Auguście Alsinie zrobiło się o głośno, gdy wyszło na jaw, że to z nim Jada Pinkett-Smith zdradziła swojego męża Willa Smitha. Teraz postanowił on wykorzystać swoje pięć minut sławy. W tekście najnowszej piosenki "Entanglements" można znaleźć odniesienia do romansu z aktorką.

August Alsina i Jada Pinkett Smith w 2017 r. /Paras Griffin /Getty Images

Już sam tytuł singla, który można tłumaczyć jako "poplątania", odnosi się bezpośrednio do zdrady Jady Pinkett-Smith. To właśnie terminu "poplątanie" użyła żona Willa Smitha, przyznając się do zdrady w odcinku programu "Red Table Talk". Zanim aktorska para opowiedziała w nim o wszystkim, August Alsina utrzymywał, że Smith udzielił mu zgody na romans ze swoją żoną. Jada i Will kategorycznie temu zaprzeczyli.

"Definicja terminu 'poplątanie' - mamy z tym do czynienia, gdy jesteśmy zaplątani w pościelach. Dziewczyno, wiem, że nie nazwiemy tego związkiem, ale wciąż się ze mną piep**sz" - rapuje Alsina w utworze "Entanglements", który wykonuje wspólnie z Rickiem Rossem. Znalazły się w nim też odniesienia do nieznanego mężczyzny. Najprawdopodobniej jest nim 51-letni Will Smith.

Odcinek "Red Table Talk" ze Smithami w roli głównej odbił się w sieci szerokim echem. W ciągu pierwszej doby od emisji obejrzało go ponad 15 milionów widzów. Jak nietrudno się domyślić, singel Alsiny też cieszy się coraz większą popularnością. Na serwisie Youtube wysłuchało go już prawie dwa i pół miliona ludzi.

W niedawnym wywiadzie dla portalu "Vulture" 27-letni raper wypowiedział się też na temat określenia "poplątanie", którym podsumowała ich romans 48-letnia Jada Pinkett-Smith.

"Nie rozumiem, czemu to słowo sprawia niektórym problem. Zgadzam się z Jadą. Jeśli spojrzysz na jego definicję, to zobaczysz, że to skomplikowana i trudna znajomość. I tak to dokładnie wyglądało. Bez dwóch zdań było to poplątanie" - stwierdził Alsina.

