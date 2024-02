"Asylum", trzeci album wskrzeszonego w 2021 roku zespołu z Tuscon w Arizonie, którego początki sięgają drugiej połowy lat 80., wyprodukował w całości Alex Parra w studiu Second Sight. Autorem okładki jest brazylijski artysta Romulo Dias.



Płyta "Asylum" to, jak czytamy, kolejny krok w ewolucji stylu Atrophy, zachowujący szybkość "Socialized Hate" (debiutanckiego longplaya z 1988 r.) i groove "Violent By Nature" (drugiego albumu z 1990 r.), przy jednoczesnym wzbogaceniu brzmienia o wielką dawkę ciężaru. Wspomniane dwie pierwsze płyty Atrophy wydała Roadrunner / Roadracer Records.



Reklama

Na "Asylum" nie zabrakło też gości, w numerze "American Dream" gitarową solówkę zagrał bowiem Kragen Lum z kalifornijskiego Heathen, a w kompozycjach m.in. "Distortion" i "Close My Eyes" usłyszymy na basie Justina Steara z kanadyjskiego Alphakill.

Powrotny album Amerykanów ujrzy światło dzienne 15 marca w barwach niemieckiej Massacre Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że w aktualnym składzie zespołu, na czele którego stoi wokalista Brian Zimmerman, figurują gitarzysta prowadzący Nathan Montalvo, gitarzysta rytmiczny Mark Coglan, perkusista Sage Johnson oraz udzielający się także w Malevolent Creation basista Josh Gibbs.



Z rozpoczynającym album "Asylum" utworem "Punishment For All" Atrophy możecie się zapoznać poniżej:

Clip Atrophy Punishment For All (Lyric Video)

Atrophy - szczegóły płyty "Asylum" (tracklista):

1. "Punishment For All"

2. "High Anxiety"

3. "Seeds Of Sorrow"

4. "Distortion"

5. "Bleeding Out"

6. "American Dream"

7. "Close My Eyes"

8. "The Apostle"

9. "Five Minutes 'Til Suicide".