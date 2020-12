Ashanti zakażona koronawirusem

Wokalistka Ashanti poinformowała, że jest zakażona koronawirusem. Zdradziła też, jak się czuje.

Ashanti ma koronawirusa /Invision /East News

Wokalistka miała zmierzyć się w muzycznej bitwie z Keyshią Cole, jednak ta ostatecznie została przesunięta na 9 stycznia.

Reklama

Ashanti przyznała, że nie ma żadnych problemów zdrowotnych i chciała zorganizować muzyczną potyczkę z przeciwniczką, jednak nie pozwolili jej na to główni pomysłodawcy - Siwzz Beatz i Timbaland.

"Dziękuję wszystkim za wasze myśli i modlitwy. Dostałam wiele telefonów, wiadomości, mailów i DM-ów, w których pytaliście o mój stan zdrowia. Jestem wdzięczna. Czuję się dobrze. Dzięki Bogu moja mama opuściła szpital, a mój tata ma się dobrze. Nie muszę mówić, że to zupełnie inne święta..." - komentowała na Instagramie.



Instagram Wideo

Nazywana księżniczką hip hopu Ashanti 13 października skończyła 40 lat.

Dyskografię artystki zamyka album "Breaveheart", który jest piątą płytą w jej dorobku. Wydawnictwo ukazało się w 2014 roku, a promował je singel "Never Should Have".

Jednym z najpopularniejszych utworów w portfolio Ashanti jest kawałek "Foolish", który znalazł się na pierwszej płycie wokalistki. Teledysk do tego utworu osiągnął w serwisie Youtube liczbę ponad 149 mln wyświetleń, a wyreżyserował go jego producent Irvin Gotti.