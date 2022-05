Ciąża Rihanny od miesięcy była w mediach tematem nr 1. Tabloidy prześcigały się w publikowaniu zdjęć barbadoskiej gwiazdy i jej chłopaka, znanego rapera A$AP Rocky'ego - zarówno tych z czerwonych dywanów, jak i zrobionych z ukrycia przez paparazzich. Szczególnie dużo uwagi poświęcano ekscentrycznym stylizacjom ciężarnej piosenkarki, która śmiało eksponowała swój mocno zaokrąglony brzuch w kusych bluzkach i przezroczystych topach.

Nie dziwi zatem, że wyczekiwane narodziny potomka gwiazdorskiej pary wywołały podobną ekscytację bulwarowej prasy. Synek artystów przyszedł na świat w piątek 13 maja w Los Angeles. Świeżo upieczeni rodzice konsekwentnie unikają jednak publikowania zdjęć malucha. Do tej pory nie zdradzili oni nawet imienia chłopca.

O związku z autorką hitu "Needed Me" i drodze do ojcostwa postanowił opowiedzieć teraz A$AP Rocky. W wywiadzie udzielonym "Dazed & Confused Magazine" raper podkreślił, że z ukochaną połączyły go "kosmiczne siły". Po tym, jak w 2020 roku ich wieloletnia przyjaźń przerodziła się w romans, para udała się w wizytą na Barbados, gdzie muzyk poznał krewnych swojego zmarłego ojca, który przed laty wyemigrował z wyspy.

"To było zdecydowanie najbardziej surrealistyczne doświadczenie w moim życiu. Zostałem wychowany tak, aby znać dziedzictwo swojej rodziny, ale przez te wszystkie lata omijało mnie prawdziwe doświadczenie. Z rodziną, która przyjeżdżała do Nowego Jorku raz na pięć lat, rozmawiałem jak dotąd tylko przez telefon. To, że zobaczyłem ich dzięki niej, jest doprawdy niesamowite" - ujawnił raper.

Chłopak Rihanny zdradził przy okazji, że w przygotowaniach do nowej życiowej roli pomogły mu popularne kreskówki, które ogląda pasjami. "Uwielbiam oglądać bajki. Niektóre okazały się bardzo pomocne, jak choćby 'Teletubisie', 'Świnka Peppa' czy 'Yo Gabba Gabba!'. Dzięki nim zrozumiałem, że chcę przypominać moim dzieciom, aby nigdy nie traciły wyobraźni, nawet jako dorośli, bez względu na wszystko. Mam nadzieję, że uda nam się wychować dziecko, które będzie miało otwartą głowę i szerokie horyzonty. Człowieka, który w przyszłości nie będzie nikogo dyskryminował. Nie opisuję teraz świętego - po prostu chcę fajnego dzieciaka, który ma fajnych rodziców. To piękne, że możemy razem kształtować nową osobę. A takie kwestie, jak różnorodność i tolerancja, zawsze będą zajmować ważne miejsce w naszym domu" - zaznaczył muzyk.