"Artyści Przeciw Nienawiści": Doda organizuje koncert i jednoczy polskie gwiazdy

Doda wstrząśnięta ostatnimi wydarzeniami - zabójstwem prezydenta Gdańska i napięciami, które ta tragedia znów obudziła, dzieląc społeczeństwo - postanowiła zorganizować koncert pod hasłem "Artyści Przeciw Nienawiści". Wokalistka zapowiedziała wydarzenie z udziałem największych gwiazd.

Doda zaprasza artystów do wspólnego koncertu pod hasłem "Artyści Przeciw Nienawiści" AKPA

Na kanwie ostatnich tragicznych wydarzeń (morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, decyzja Jurka Owsiaka o wycofaniu się z WOŚP) Doda zaapelowała na swoim Instagramie do artystów, by zjednoczyli się, połączyli siły i wystąpili na jednej scenie. Zaproponowała koncert przeciwko nienawiści w duchu swojego utworu "Znak pokoju", by zjednoczyć fanów i spróbować pogodzić ludzi.



Entuzjastycznie na akcję zareagowało już kilkunastu wykonawców, podając hasztag #artysciprzeciwnienawisci. Swoją obecność na koncercie zapowiedzieli m.in.: Beata Kozidrak, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Antek Smykiewicz, Kasia Moś, Lanberry, Marysia Starosta, Ania Karwan, Mela Koteluk, Katarzyna Nosowska, Sarsa, Margaret, Halina Mlynkova, Julia Wieniawa i Honorata Skarbek.



"Mam prośbę do wszystkich muzyków, może zrobimy coś razem w duchu tego utworu ("Znak pokoju" – przyp. red.)? Przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy ludzi pod sceną. Zróbmy koncert, ale nie tak, że telewizja nas wynajmuje na wykon - zróbmy coś od siebie sami. Niech każdy artysta opowie swoje historie związane z hejtem, z przemocą w internecie, o tym jak my to przeżywamy. Myślę, że możemy tym pomóc młodym ludziom, swoim fanom, ale przede wszystkim jako artyści zrobić kawał dobrej roboty” - powiedziała Doda.

Wokalistka zaapelowała także do artystek, z którymi nie jest w najlepszych stosunkach, o wzniesienie się ponad osobiste niesnaski i solidarność.



"Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej, do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają w branży. Dziewczyny, pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee razem. I teraz jest na to najlepszy moment, żeby nauczyć naszych obserwatorów, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To jak, dziewczęta? Przekażmy sobie znak pokoju" – mówiła Doda.

Zdjęcie Edyta Górniak i Justyna Steczkowska pogodzą się z Dodą? / Adam Jankowski / Reporter

Oficjalny line-up i szczegóły koncertu poznamy wkrótce.



