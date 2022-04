Arno, urodzony jako Arnold Hintjens, był narodową ikoną w Belgii, a żwirowaty głos porównywano do wokalu amerykańskiego piosenkarza Toma Waitsa.

W lutym 2020 roku, Arno ogłosił, że cierpi na raka trzustki.

"Wszystkim nam będzie go brakowało, ale zawsze będzie tu obecny dzięki muzyce, która podtrzymywała go na duchu do samego końca" - powiedział w oświadczeniu jego belgijski agent Filip De Groote.

Do szerszej publiczności dotarł dzięki takim utworom jak "Les yeux de ma mere (Oczy mojej matki)".

"Jest wielkim piosenkarzem i poetą, belgijskim pomnikiem narodowym. I pomnikiem Europy" - powiedział Boris Vedel, dyrektor festiwalu muzycznego Printemps de Bourges.

Reklama

Arno niewiele mówił o swoim życiu prywatnym, często jednak wspominał matkę, która zmarła przedwcześnie.

Na jednym z ostatnich koncertów zasmucił się, że wkrótce dołączy do niej "tam na górze".