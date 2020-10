Ariana Grande z niespodzianką dla fanów. Kiedy premiera płyty "Positions"?

Amerykańska gwiazda popu Ariana Grande nie zwalnia tempa. W najbliższy piątek (23 października) mamy poznać jej nowego singla, a tydzień później pojawi się cała płyta "Positions".

Ariana Grande tytuł albumu 27-letnia wokalistka zdradziła w sobotę, publikując krótki film na Instagramie. Można na nim zobaczyć, jak piosenkarka wpisuje słowo "positions" na klawiaturze.

Na początku roku Grande żywiołowo zaprzeczała temu, że w bieżącym roku wyda cokolwiek nowego. Teraz potwierdza, że nowy album "Positions" będzie jej trzecim albumem wydanym w ciągu ostatnich trzech lat. W 2018 r. ukazał się bowiem album "Sweeetener" a rok później "Thank You, Next" - który w Stanach Zjednoczonych dwukrotnie uzyskał miano platynowej płyty.

Ale na tym aktywność wokalistki się nie kończy. 14 października w mediach pojawiła się informacja, że piosenkarka dołącza do grona znakomitych gwiazd w kolejnej produkcji Netfliksa "Don't Look Up".

Komedia, którą współprodukować i reżyserować będzie Adam McKay, opowiada pełną perypetii historię dwóch naukowców, którzy odkrywają, że za pół roku w Ziemię uderzy meteoryt. Aby ostrzec ludzi przed tym, co się wydarzy, ruszają w podróż. Chcą ostrzec świat, a tymczasem świat odpowiada im - uciekając się do eufemizmów - bardzo umiarkowanym zainteresowaniem.

Jaka rola została powierzona piosenkarce? Na razie pozostaje to tajemnicą.