Ariana Grande: Nowa wersja "34+35" już w sieci!

Jedna z najpopularniejszych piosenek Ariany Grande z płyty "Positions" – "34+35" – doczekała się nowej wersji. W remiksie wokalistkę wsparły dwie popularne raperki – Doja Cat i Megan Thee Stallion.

Ariana Grande wypuściła nową wersję swojego przeboju /Frazer Harrison /Getty Images

Numer "34+35" przykuł uwagę widzów ze względu na opisy seksu w tekście. Miały nawiązywać do życia 27-letniej gwiazdy. Obecnie wokalistka zaręczona jest z Daltonem Gomezem.

"Can you stay up all night / Fuck me to the daylight / 34+35 / Can you stay up all night / Fuck me to the daylight /34+35". Pełen tekst znajdziecie na stronie teksciory.pl!

Utwór doczekał się też teledysku w reżyserii Director X (Julien Christian Lutz), w którym Grande wcieliła się w role naukowca i seks-robota. W ciągu kilkunastu godzin teledysk dobił do 116 milionów wyświetleń w dwa miesiące.

Teraz utwór doczekał się nowej wersji. Usłyszeć w niej można Doję Cat oraz Megan Thee Stallion - dwie raperki bijące rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych w ostatnich miesiącach.