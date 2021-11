O dołączeniu do obsady "Wicked" obie gwiazdy poinformowały w mediach społecznościowych. Ariana Grande i Cynthia Erivo nie szczędziły sobie przy tym serdeczności, gratulując sobie nawzajem otrzymanych ról. "Droga, Cynthio. Nie mogę się doczekać aż uściskam cię w Oz" - napisała Ariana w liściku dołączonym do bukietu kwiatów. Taki sam bukiet dostała od Erivo.

Artystki należą do grona najbardziej utalentowanych i wszechstronnych współczesnych gwiazd. Erivo ("Źle się dzieje w El Royale") jest na dobrej drodze do tego, by otrzymać tzw. status EGOT, czyli dołączyć do grona gwiazd, które w swojej karierze otrzymały nagrody Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Erivo brakuje już tylko Oscara - na razie na jej koncie są dwie nominacje.



Grande też osiąga sukcesy w różnych dziedzinach - jest gwiazdą muzyki pop, z powodzeniem występuje na deskach Broadwayu, a do tego próbuje też swoich sił jako aktorka. Niedługo będzie można ją zobaczyć w filmie Netflixa "Nie patrz w górę".

"Wicked" to musicalowy prequel "Czarnoksiężnika z krainy Oz", w którym opowiedziane zostało wszystko to, co wydarzyło się przed przybyciem tam Dorotki. W obsadzie oryginalnego broadwayowskiego przedstawienia wystąpiły Idina Menzel i Kristin Chenoweth. Wcieliły się w postaci Elphaby i Glindy, które z czasem zostały Złą Czarownicą Zachodu oraz Dobrą Czarownicą. Niedawno musical "Wicked" wrócił na afisz po przerwie z powodu pandemii COVID-19.

Autorami scenariusza powstającego filmu są twórca broadwayowskiego oryginału Stephen Schwartz oraz Winnie Holzman. Ich opowieść jest luźno oparta na powieści Gregory’ego Maguire’a "Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu". John M. Chu, który wyreżyseruje tę produkcję, zastąpił Stephena Daldry'ego, który musiał zrezygnować z funkcji reżysera z powodu innych zobowiązań zawodowych.