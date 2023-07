Apostolica z albumem "Animae Haeretica". Kiedy premiera?

"Animae Haeretica", nowe dokonanie symfonicznych powermetalowców, to album konceptualny opowiadający o Apostolikach, chrześcijańskiej sekcie powołanej do życia w północnych Włoszech pod koniec XIII wieku z inicjatywy Gherardo Segarelliego.

"Wyrazisty styl nowej płyty to mroczny teutoński power metal wzbogacony o kościelne chóry i grzmiące organy, którym towarzyszą potężne orkiestracje i majestatyczne wokale" - czytamy o drugim longplayu Włochów.



Następca debiutanckiego albumu "Haeretica Ecclesia" (2021 r.) będzie mieć swą premierę 22 września nakładem włoskiej Scarlet Records (CD, cyfrowo).



Do wypuszczonego 20 lipca singla "Rasputin" Apostolica nakręciła teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Animae Haeretica" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Animae Haeretica"

2. "Angel Of Smyrna"

3. "Rasputin"

4. "Black Prophets"

5. "Gloria"

6. "Heretics"

7. "Tomorrow Belongs To Me"

8. "Fire"

9. "Veritas"

10. "Skyfall"

11. "Rest In A Bed Of Roses".