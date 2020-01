Antipope przed premierą płyty "Apostle Of Infinite Joy"

Grupa Antipope z Finlandii odlicza już dni do premiery piątego albumu.

"Apostle Of Infinite Joy", nowa płyta eklektycznego brzmieniowo (a niegdyś postępowo blackmetalowego) zespołu z Oulu pojawi się w sprzedaży 21 lutego nakładem Fertile Crescent Productions. Materiał dostępny będzie w wersji CD.



Fiński kwartet podzielił się z fanami teledyskiem do nowej kompozycji "Serpent Of Old".

Oto lista utworów albumu "Apostle Of Infinite Joy":



1. "Harbinger Of Dawn"

2. "Natural Born Heretic"

3. "Intoxicating Darkness"

4. "Apostle Of Infinite Joy"

5. "Red Goddess"

6. "Venereal Ritual For Dispersion And Reintegration Of The Soul"

7. "Serpent Of Old"

8. "0=2".