Na Instagramie Antek Smykiewicz ma ponad 42 tysięcy fanów. To właśnie oni na relacji wokalisty mogli zobaczyć zdjęcia opublikowane ze szpitala.

Do sieci trafiły trzy fotografie: przed operacją, po operacji (selfie wykonane na szpitalnym łóżku) oraz posiłku, który otrzymał. 35-latek od pewnego czasu poza zajmowaniem się muzyką prowadzi kulinarny kanał Antek Gotuje, więc szpitalna dieta na pewno nie znajduje się wśród jego ulubionych dań.

Antek Smykiewicz na zdjęciu po operacji

Wokalista jednak nie poinformował fanów, z jakiego powodu trafił na szpitalne łóżko. To o tyle zaskakujące, że wcześniej wrzucił zdjęcie z wizyty w "Dzień dobry TVN" - promował tam swój duet z Liką "Nie pytaj".

Kim jest Antek Smykiewicz?

Kariera wokalna na dobre rozpoczęła się w 2011 roku, od udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland", w którym zajął drugie miejsce. W 2014 r. próbował swoich sił w "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie.

W 2018 r. ponownie w Polsacie pojawił się w "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", a wiosną 2019 r. był uczestnikiem 11. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (czwarte miejsce).

Wokalista ma na koncie płytę "Nasz film" (2016) oraz single "Na nowo", "Wspólny czas", "Neony", "Hasztag" i "Jak wiatr". Żadna z tych piosenek jednak nie dorównała popularności debiutanckiemu przebojowi "Pomimo burz" (ponad 60 mln odsłon).