Anna Świątczak urodziła się 30 marca 1977 roku w Lublińcu. Uczęszczała do podstawowej szkoły muzycznej, następnie do Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Zasłynęła dzięki współpracy z zespołem Ich Troje.

Lider grupy, Michał Wiśniewski, wybrał wokalistkę na następczynię Justyny Majkowskiej. Pierwsza wspólna płyta zespołu w nowym składzie ukazała się w 2004 roku ("6-ty ostatni przystanek"). W 2006 roku Świątczak wraz z formacją wzięli udział w eliminacjach do Eurowizji. Ich Troje z piosenką "Follow My Heart" wygrali krajowe preselekcje, jednak w półfinale w Atenach zajęli 11. miejsce i odpadli z konkursu.

W 2010 roku ostatecznie potwierdzono, że Świątczak odchodzi z Ich Troje. Rok wcześniej ukazał się natomiast solowy krążek piosenkarki pt. "Aniqa".

Wiśniewskiego i jego piosenkarki nie łączyły tylko relacje zawodowe. Świątczak w 2006 r. wyszła za Michała Wiśniewskiego zostając jego trzecią żoną. Drugi ślub wzięli w marcu 2007 r. w kapliczce w Las Vegas. Mają dwie córki: Etienette (ur. 2006) i Vivienne (ur. 2008). A kolejnym mężem Świątczak był perkusista Michał Żeńca.

W 2014 roku wokalistka wstąpiła do Społeczności Chrześcijańskiej Południe i nawróciła się.



"Po kilku latach takiej sielanki, w 2010 roku nagle łupnęło z każdej strony - i prywatnie, i zawodowo. Oczywiście, nie wydarzyło się to z dnia na dzień, ale stopniowo wszystko zaczęło się walić w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś w tym wszystkim się zgubiłam. W nic już nie wierzyłam. Wydawało mi się, że jestem biedna i poszkodowana przez los" - mówiła wtedy.

W końcu zrozumiała, że kontakt z Bogiem potrzebny jest jej, by uporać się z problemami. Podkreśliła, że zależy jej, żeby żyć w zgodzie z jego wolą.

"Mam wrażenie, że sam Bóg się wtedy o mnie upomniał i pokazał mi inną perspektywę. (...) Postanowiłam więc zaufać Bogu, stanąć po jego stronie. Uznałam, że skoro on mnie stworzył, to najlepiej wie, czego potrzebuję. I powoli zaczęłam, a w zasadzie to on zaczął, porządkować moje życie. Znowu powiedziałam, że chcę, żeby Pan Bóg był pierwszy w moim życiu" - tłumaczyła.

W 2017 roku Świątczak została gospodynią talk-show "Punkt zwrotny", stacji TBN Polska, produkującej treści rozrywkowe i religijne.



Prowadząca spotykała się z osobami, których życie diametralnie zmieniło się dzięki odkryciu wiary w Boga. Bohaterowie opowiedzieli jej m.in. o doznanych uzdrowieniach i wychodzeniu z nałogów. Wśród gości pojawili się m.in. Maja Frykowska-Brzezińska, Honorata Wąsowska, Henryk Krzosek, Kamil Jakubowski czy Adam Sokół.

W 2020 roku, kiedy z Ich Troje odeszła Agata Buczkowska, Ania Świątczak wstąpiła do zespołu po raz drugi.

"Od wielu tygodni frapowała Was jedna zagadka pod tytułem 'Kto będzie śpiewał w zespole Ich Troje'. Nie musiałem się wcale prosić. Zrobiła to z przyjemnością i bardzo się cieszę z tego powodu" - mówił wtedy Wiśniewski, ogłaszając powrót wokalistki do zespołu.

"To oznacza przede wszystkim jakość, emocje, uczucie i to, czego w tym zespole brakowało" - dodał piosenkarz.

W 2021 roku Świątczak razem z gitarzystą Piotrem Aleksandrowiczem (m.in. Sławomir, Gaba Kulka, Lora Szafran) i Robertem Kurpiszem (menedżer i producent pracujący z m.in. Sławomirem, Pawłem Domagałą, Piotrem Bukartykiem i Wojtkiem Cugowskim) powołała do życia projekt Anka.



Anka zadebiutowała piosenką "Nad płonącą rzeką" ( posłuchaj! ), ale w lutym pojawiła się kolejna propozycja zespołu.

"Z każdą chwilą złą" to piosenka z gatunku ambitnego popu i jest wyrazem refleksji dojrzałej, odważnej kobiety, którą mimo przeciwności ciągle stać na afirmatywne podejście do życia. Teledysk jest utrzymany w konwencji wykonania live i prezentuje cały zespół. W roli chórzystki wystąpiła córka wokalistki i Michała Wiśniewskiego - Etiennette Wiśniewska.

"Bardzo wyjątkowa piosenka, moja ulubiona z tej płyty już teraz!" - napisał w komentarzu Michał Wiśniewski.

Ich Troje: Nowa płyta i koncert jubileuszowy

Nowy album razem z książką będącą podsumowaniem 25-letniej kariery Ich Troje pojawi się w sklepach już 14 lutego 2022 roku.\

Jubileuszowy koncert Ich Troje odbędzie się w sierpniu 2022 roku. O szczegółach Wiśniewski poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama.

"Miło mi Was poinformować, że 13 sierpnia w Mrągowie, miesiąc po premierze płyty "Projekt X", podsumujemy 27 lat naszego "jestestwa" na polskiej scenie muzycznej" - zapowiedział Wiśnia. Skąd pomysł na świętowanie 27-rocznicy istnienia grupy?



"Ten nierówny jubileusz jest oczywiście konsekwencją pandemii ale biorąc pod uwagę, że dziesięciolecie miało miejsce w 12 rocznicę (Kadzielnia) to wydaje mi się, że lepszej rekomendacji nie trzeba. To będzie oprócz premiery płyty (10.07. Opera Leśna) i biografii zespołu z pewnością najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas" - wyjaśnił.

Zespół wystąpi oczywiście w aktualnym składzie z Jackiem Łągwą oraz Anną Świątczak, byłą żoną Wiśniewskiego, ale gwiazdor zapowiedział pojawienie się na scenie byłych wokalistek grupy - Justyny Majkowskiej oraz Agaty Buczkowskiej.



"Tym bardziej mam zaszczyt ogłosić, że i tym razem koncert będzie transmitowała telewizja Polsat, a moje, Ani i Jacka zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, przyjęły dwie fantastyczne panie, które już na zawsze pozostaną częścią naszej historii: Justyna Majkowska i Agata Buczkowska" - zapowiada Wiśniewski.



To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ Czerwonowłosy zostawia sobie jeszcze kilka asów w rękawie.



"O gościach specjalnych nie wspominam bo chciałbym Wam coś pozostawić na deser" - pisze artysta.

