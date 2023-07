Anna Rusowicz bardzo powoli zdradza, jaki może być jej piąty solowy album. Najpierw w dzień swoich 40. urodzin, który przypada 28 marca, zaprezentowała premierę piosenki "Tobie" . Kolejnym singlem był utwór "Ciebie kochać chcę" , nagrany z Kubą Badachem .

Teraz do sieci trafiło nagranie "Co się stało z naszą miłością", którym Rusowicz rozprawia się z otaczającym ją światem.

"Są takie piosenki, które twórca najpierw długo nosi w głowie, a potem powstają nieoczekiwanie, w nieprzewidywalnych okolicznościach. Tak właśnie było z 'Co się stało z naszą miłością'. Muzykę lekką i przyjemną, w której - jak zwykle u tej Artystki - pobrzmiewają w tle nuty sprzed lat, zasłyszane kiedy była małą dziewczynką. Ale czy w wakacyjnym okresie wypadałoby niełatwy tekst opatrywać skomplikowaną muzyką?" - czytamy w opisie utworu.

"Jest to chyba najbardziej pozytywny numer, jaki w życiu napisałam, aczkolwiek jego treść może nie należy do życiowo najłatwiejszych. Ale cóż, taka była historia mojej miłości" - podkreśla Anna Rusowicz na Instagramie.

Przypomnijmy, że wiosną wokalistka oficjalnie potwierdziła, że po kilkunastu latach rozwiodła się z perkusistą Hubertem Gasiulem.

"Przeszłam swoje i muszę sobie z tym radzić. Czuję się dojrzałą kobietą. Nie ma już miejsca na iluzję, grę pozorów. Dogoniła mnie realność, a czterdziestka jak klamra spięła moje sukcesy i porażki. To, co osiągnęłam i co mi nie wyszło. Czas był burzliwy: rozwiodłam się, szukam swojego miejsca na ziemi, zaczynam składać życie jeszcze raz" - opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem".

W teledysku zrealizowanym przez Radka Schenka wokalistka wystąpiła jako uciekająca panna młoda.

Jak wszystkie piosenki z nadchodzącej płyty, utwór "Co się stało z naszą miłością" został także nagrany analogowo, na taśmie magnetofonowej, rejestrującej wykonanie od początku do końca, bez dogrywania jakichkolwiek fragmentów, czyli tak zwaną "setką".

Wokalistce w nagraniu towarzyszyli Paweł Zalewski (gitara), Marcin Jadach (bas), Sebastian Stanny (saksofon), Rafał Gańko (trąbka), Marcin Cichocki (instrumenty klawiszowe) i Tomasz "Harry" Waldowski (perkusja, pozostałe instrumenty klawiszowe).

Kim jest Anna Rusowicz?

Córka legendarnej wokalistki Ady Rusowicz ( sprawdź! ) i gitarzysty Wojciecha Kordy z grupy Niebiesko-Czarni zasłynęła w 2011 roku przebojem "Ślepa miłość" ( posłuchaj! ), a od tego czasu wydała cztery solowe albumy - "Mój Big-Bit" (2011), "Genesis" (2013), "Retronarodzenie" (2016) i "Przebudzenie" (2019).

W 2017 została wokalistką grupy niXes ( posłuchaj! ), w składzie której pojawił się również grający na perkusji mąż Rusowicz - Hubert Gasiul (rozwiedli się na początku 2023 r.). Pod tym szyldem wypuścili imienny album.

W ostatnim czasie występowała w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" , gdzie dotarła do ścisłego finału. Swój udział w show Polsatu zakończyła na ostatnim miejscu podium.