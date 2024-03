Jak już informowaliśmy, od dłuższego czasu Anna Rusowicz (już nie Ania) szykuje swój piąty solowy album. Najpierw w dzień swoich 40. urodzin, który przypada 28 marca, zaprezentowała premierę piosenki "Tobie" . Kolejnymi singlami były "Ciebie kochać chcę" (duet z Kubą Badachem ), "Co się stało z naszą miłością" i "Plan na miłość".

Reklama

W Dzień Kobiet wokalistka prezentuje nowy utwór "Naiwna" ( sprawdź! ), który jest "przejmującą pocztówką z tej osobistej podróży, dowodem dojrzałości i... apelem".

Clip Anna Rusowicz Naiwna

"To historia zdradzonej kobiety, która wspina się na wyżyny swojej dojrzałości, żeby opowiedzieć, że wszystkie w życiu podlegamy temu samemu cyklowi i jak ważna jest kobieca solidarność. Piosenka ukazuje się w Dzień Kobiet i jest moim skromnym apelem do innych kobiet - pamiętajmy, że wszystkie jedziemy na tym samym wózku, a żadna z nas nie jest lepsza i ważniejsza od innej" - opowiada Anna Rusowicz, która jest autorką muzyki i tekstu.

"Utwór - jak często zdarza się w przypadku rzeczy artystycznie ważnych - powstał na ostatnią chwilę, pod wpływem nagłego impulsu. Brakowało mi piosenki, żeby powstająca płyta była naprawdę długogrająca. Studio opłacone, muzycy czekają. Chwilę przed wyjściem z domu usiadłam do pianina i w dziesięć minut napisałam piosenkę. Kiedy zagrałam ją w studiu, muzycy zdębieli. Nagraliśmy ją na setkę. Trzecia w nocy, wszyscy we łzach... To był jeden z tych pięknych momentów, które nie tak często zdarzają się w naszym zawodzie. Nie zapomnę tego do końca życia. Ta piosenka coś zmieniła w mojej duszy" - dodaje.

Przypomnijmy, że wiosną 2023 r. wokalistka oficjalnie potwierdziła, że po kilkunastu latach rozwiodła się z perkusistą Hubertem Gasiulem.

"Przeszłam swoje i muszę sobie z tym radzić. Czuję się dojrzałą kobietą. Nie ma już miejsca na iluzję, grę pozorów. Dogoniła mnie realność, a czterdziestka jak klamra spięła moje sukcesy i porażki. To, co osiągnęłam i co mi nie wyszło. Czas był burzliwy: rozwiodłam się, szukam swojego miejsca na ziemi, zaczynam składać życie jeszcze raz" - opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem".

Wokalistce w nagraniu "Naiwna" towarzyszyli Krzysztof Zagajewski (gitara), Marcin Jadach (bas), Tomasz Świerk (fortepian i Hammond), Tomasz "Harry" Waldowski (perkusja, realizacja, mix).



Kim jest Anna Rusowicz?

Córka legendarnej wokalistki Ady Rusowicz ( sprawdź! ) i gitarzysty Wojciecha Kordy z grupy Niebiesko-Czarni zasłynęła w 2011 roku przebojem "Ślepa miłość" ( posłuchaj! ), a od tego czasu wydała cztery solowe albumy - "Mój Big-Bit" (2011), "Genesis" (2013), "Retronarodzenie" (2016) i "Przebudzenie" (2019).

W 2017 została wokalistką grupy niXes ( posłuchaj! ), w składzie której pojawił się również grający na perkusji mąż Rusowicz - Hubert Gasiul. Pod tym szyldem wypuścili imienny album.

W ostatnim czasie występowała w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" , gdzie dotarła do ścisłego finału. Swój udział w show Polsatu zakończyła na ostatnim miejscu podium.