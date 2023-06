Anna Rusowicz bardzo powoli zdradza, jaki może być jej piąty solowy album. Najpierw w dzień swoich 40. urodzin, który przypada 28 marca, zaprezentowała premierę piosenki "Tobie" . Teraz światło dzienne ujrzał utwór "Ciebie kochać chcę" , nagrany z Kubą Badachem .

Clip Ania Rusowicz Tobie

"Od początku pisania duetu nie o miłości, ale o kochających się ludziach, Rusowicz myślała o wspólnym zaśpiewaniu piosenki z Kubą Badachem. (...) Oboje się lubią, mają podobną wrażliwość muzyczną, a ich nietuzinkowe głosy świetnie współgrają. Wielka była więc radość Anny, kiedy Kuba po pierwszym wysłuchaniu demo 'Ciebie kochać chcę' bez wahania przyjął propozycję, a żadne inne zobowiązania któregokolwiek z nich nie stanęły na przeszkodzie realizacji zamiaru" - czytamy w opisie teledysku.

Anna Rusowicz tekst do "Ciebie kochać chcę" napisała z wiarą, że miłość jest w nas zawsze i nikt nie jest w stanie nam jej odebrać. Muzykę do tego utworu niosącego ważne dla niej przesłanie skomponowała wspólnie z basistą swojego zespołu, Marcinem Jadachem.

Poetycki klip powstał w plenerze, na mazowieckiej wsi, w scenerii pól kwitnącego rzepaku oraz zielonych kłosów zbóż. Intrygująco na tym tle prezentuje się kanapa, na której przysiadają Badach i Rusowicz. Ale przysiadają solo, bo klip został zmontowany tak, by artyści ani razu nie byli razem w kadrze. Obraz dzięki użytym filtrom przypomina produkcję z lat 70. czy 80. Za teledysk odpowiadają Jagna Nawrocka i Ola Bodnaruś.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba Badach o „Liczy się tylko to”: Skomponowanie utworu dla Disneya to zaszczyt Interia.tv

To nie jedyne ciekawostki techniczne. Utwór "Ciebie kochać chcę" to kolejna piosenka Rusowicz nagrana analogowo, na taśmie magnetofonowej, rejestrującej wykonanie od początku do końca, bez dogrywania jakichkolwiek fragmentów, czyli tak zwaną "setką".

Wokalistom w nagraniu towarzyszyli Paweł Zalewski (gitara), Marcin Jadach (bas), Sebastian Stanny (saksofon), Rafał Gańko (trąbka), Marcin Cichocki (instrumenty klawiszowe), Marta Zalewska (smyki) i Tomasz "Harry" Waldowski (perkusja).

Clip Ania Rusowicz Ciebie kochać chcę - & Kuba Badach

Kim jest Anna Rusowicz?

Córka legendarnej wokalistki Ady Rusowicz ( sprawdź! ) i gitarzysty Wojciecha Kordy z grupy Niebiesko-Czarni zasłynęła w 2011 roku przebojem "Ślepa miłość" ( posłuchaj! ), a od tego czasu wydała cztery solowe albumy - "Mój Big-Bit" (2011), "Genesis" (2013), "Retronarodzenie" (2016) i "Przebudzenie" (2019).

W 2017 została wokalistką grupy niXes ( posłuchaj! ), w składzie której pojawił się również grający na perkusji mąż Rusowicz - Hubert Gasiul (rozwiedli się na początku 2023 r.). Pod tym szyldem wypuścili imienny album.

W ostatnim czasie występowała w 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" , gdzie dotarła do ścisłego finału. Swój udział w show Polsatu zakończyła na ostatnim miejscu podium.