Anna Jantar, niezapomniana polska piosenkarka, zdobyła serca słuchaczy takimi przebojami jak "Tyle słońca w całym mieście", "Wielka dama tańczy sama", "Tylko mnie poproś do tańca", "Za każdy uśmiech", "Radość najpiękniejszych lat" oraz "Mój tylko mój".

Pod koniec swojej kariery artystka zaczęła eksperymentować z muzyką rockową. Po wielkim sukcesie utworu "Nic nie może wiecznie trwać", nagranego z Budką Suflera i uznanego za hit 1979 roku, zdecydowała się na tournée po USA. Towarzyszył jej zespół Perfect.

Reklama

"Na tamte czasy moja mama robiła rzeczy ciut wyprzedzające epokę, zwłaszcza pod koniec życia nagrywała utwory, które były bardzo nowatorskie, choćby 'Nic nie może wiecznie trwać'. To była zupełnie nowa ścieżka" - wspomina Natalia Kukulska, córka legendarnej piosenkarki.

Tragiczna katastrofa lotnicza przerwała obiecującą karierę Anny Jantar, pozostawiając pytania o to, jakie sukcesy mogła jeszcze osiągnąć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Rojek o Myslovitz: "Czas starć ambicji i konfliktów" INTERIA.PL

Życie i kariera Anny Jantar

Anna Jantar, urodzona 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Szmeterling, rozpoczęła naukę gry na fortepianie w wieku czterech lat. Jako uczennica szkoły muzycznej występowała z Filharmonią Poznańską.

"Na samym początku miałam inne plany artystyczne. Kształciłam się na pianistkę. Ale z biegiem lat przekonałam się, że kariera pianistki jest bardzo trudna, jest po prostu fizycznie trudna, trzeba mieć sporo siły, a ja nigdy nie zapowiadałam się na Herkulesa. Mam przy tym małą rękę, dla pianistki jest to utrudnienie" - opowiadała Anna Jantar (cyt. za: annajantar.pl).

Pod koniec lat 60. współpracowała z zespołem Polne Kwiaty, a później, dzięki Jarosławowi Kukulskiemu, dołączyła do zespołu Waganci, z którym nagrała pierwszą płytę długogrającą. Gdy wyjeżdżała na pierwszą trasę koncertową, babcia poprosiła Jarka, by zaopiekował się jej ukochaną wnuczką.

W 1971 roku Anna wyszła za Jarosława Kukulskiego. W tym samym roku zdała egzamin komisyjny i stała się zawodową piosenkarką estradową, zmieniając swoje rodowe nazwisko na Jantar. Pseudonim ten wymyślił dla niej Marek Sewen, dyrektor Polskich Nagrań.

W 1973 roku Anna Jantar zadebiutowała na festiwalu w Opolu z kompozycją "Najtrudniejszy pierwszy krok", co zapoczątkowało pasmo jej sukcesów i wyróżnień, takich jak tytuł "Miss Obiektywu". 3 marca 1976 roku urodziła córkę Natalię.

Tragiczny koniec Anny Jantar: katastrofa, która wstrząsnęła Polską

Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku w katastrofie samolotu "Mikołaj Kopernik", lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. Samolot rozbił się przy podejściu do lądowania na warszawskim Okęciu. W locie numer 007 zginęło 77 pasażerów oraz 10 członków załogi. Komisja powołana do zbadania wypadku ustaliła, że przyczyną tragedii było "zniszczenie turbiny lewego, wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego zbiegu okoliczności oraz ukrytych wad materiałowo-technologicznych".

Natalia Kukulska, która miała cztery lata w dniu śmierci matki, odwiedziła miejsce tragedii dopiero 14 marca 2019 roku, po 39 latach.

"Kiedyś to musiało nastąpić. Dziś po raz pierwszy odważyłam się pojechać na miejsce katastrofy samolotu, w którym zginęła moja mama. Miejsce to jest upamiętnione pomnikami ofiar i muralem, na którym widnieje portret mojej mamy i kapitana Pawła Lipowczana" - napisała artystka na Instagramie.

Zobacz też:

Wspaniałe wieści od szczęśliwej Natalii Kukulskiej. "Już się nie boję zmian"

Jak powstał największy przebój O.N.A.? "Byłam w totalnej rozpaczy"

Przyznano Gwiazdki Michelin 2024. Oto lista nagrodzonych restauracji

Gdy wystąpiła w "The Voice of Poland", nie wierzyli, że to naprawdę ona. Dziś jest gwiazdą