Anna Dymna i jej podopieczni we wzruszającej piosence. Posłuchaj "Mimo wszystko"

Anna Dymna, wybitna polska aktorka oraz założycielka Fundacji "Mimo Wszystko", w piękny sposób podziękowała wszystkim ludziom, którzy mimo trudnych czasów, wciąż pragną pomagać.

Anna Dymna i Irena Santor na 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowie w 2019 roku /Beata Zawrzel / Reporter

Dymna zainicjowała powstanie radosnej piosenki "Mimo wszystko", która ma pomóc przetrwać trudny czas.



W nagraniu utworu wzięli udział polscy artyści oraz podopieczni z fundacji "Mimo wszystko".

W piosence usłyszeć można m.in. Kayah, Annę Wyszkoni, Małgorzatę Ostrowską, Barbarę Pospieszalską, Piotra Cugowskiego, Michała Szpaka, Mieczysława Szcześniaka, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego.

Za chórki odpowiedzialni byli Lidia Pospieszalska oraz laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki - ogólnopolskiego, konkursu dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, który Fundacja Anny Dymnej organizuje od 2005 r. W gronie instrumentalistów znaleźli się: Janusz Yanina Iwański (gitary), Mateusz Pospieszalski (piano fendera), Marcin Pospieszalski (gitara basowa) oraz Łukasz Dmochewicz (perkusja).

"W 2005 roku dostałam od Wojciecha Młynarskiego piękny prezent dla mojej fundacji -wiersz 'Mimo wszystko'. Słowa są proste, a mówią o najważniejszej sprawie, dają nam siłę i wytyczają prostą drogę naszym działaniom" - wspomina Anna Dymna.

"Ludzie są po to, by ich kochać, / Dopomóż myśli tej choć trochę / Pomóż nadziei kwitnąć listkom / mimo wszystko" - słyszymy w tekście.



"Niedawno Mateusz Pospieszalski napisał do słów Wojtka Młynarskiego specjalną, energetyczną muzykę, byśmy właśnie teraz mogli razem zaśpiewać te słowa i uświadomić sobie, że naprawdę 'najlepszym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek'. Musieliśmy tylko, kierując się rozsądkiem - zmuszeni sytuacją - zmienić słowa: 'Wyciągnij rękę, podejdź blisko' na 'Pomachaj ręką, bądź sercem blisko'. Ale mam nadzieję, że Wojtek nam wybaczy" - opowiadała pomysłodawczyni.

"Codziennie słucham tej piosenki i od razu dzwonię do kogoś, by choć chwilę porozmawiać, zapytać, czy czegoś nie potrzeba i podzielić się uśmiechem. Tak to działa. Nie damy się smutkom. Bądźmy razem, choć, chwilowo, w pewnej odległości" - dodała.

"Anna Dymna i Mateo Pospieszalski to dla mnie takie płomyki, które same płoną i mają totalną zdolność zapalania do pięknych rzeczy innych. To niesamowicie charyzmatyczni i przemili ludzie, którzy swoją pracowitością i dobrą energią potrafią przenosić góry. Wspaniale, że w utworze zaśpiewali także podopieczni Fundacji "Mimo Wszystko'" - komentowała Kayah.



"Wiem, że w tak trudnych czasach, sztuka niesie ludziom wielkie pokrzepienie. Szczególnie taka, oparta na pięknych słowach, jakie przekazał Ani Wojciech Młynarski" - wspomniała piosenkarka.



Przypomnijmy, że z powodu epidemii koronawirusa Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. "Zaczarowana piosenka jest w naszych sercach i umysłach. Nieustannie, radośnie tam trwa. Pokona ona również ten trudny dla wszystkich czas. Jesteśmy przekonani, że zaczarowane głosy uczestników zabrzmią wtedy z większą jeszcze mocą, niż dotychczas. I na nowo zachwycą świat" - podkreśliła Dymna.