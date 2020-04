Anna Czartoryska-Niemczycka udostępnia płytę "Euforia / Panika"

"Wydaje się, że euforia i panika leżą na przeciwległych biegunach, ale to właśnie sprawia, że są wzajemnym odbiciem" - mówi aktorka, wokalistka, uczestniczka trzeciej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Anna Czartoryska-Niemczycka. W związku z pandemią koronawirusa postanowiła wypuścić do sieci trzymaną w szufladzie płytę "Euforia / Panika".

Anna Czartoryska-Niemczycka podzieliła się płytą "Euforia / Panika" /ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

Anna Czartoryska-Niemczycka pracę nad autorską płytą "Euforia / Panika" rozpoczęła jeszcze w 2014 r.

Rok później zaprezentowała się szerszej publiczności w trzeciej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie wcielała się w m.in. Robbiego Williamsa, Whitney Houston, Kayah, Halinę Mlynkovą, Alicię Keys i Madonnę.

Żona biznesmena Michała Niemczyckiego, syna jednego z najbogatszych Polaków, ukończyła szkołę muzyczną w Warszawie. Występowała w spektaklach muzycznych Teatru Współczesnego w Warszawie, na Festiwalu w Opolu (koncert poświęcony Ewie Demarczyk) i w takich serialach, jak m.in. "Przystań", "Dom nad rozlewiskiem", "Szpilki na Giewoncie".

"Zastanawiałam się jak umilić Wam czas spędzany w domu i zainspirowana Waszymi znaleziskami z domowych porządków, postanowiłam podzielić się czymś, co przeleżało u mnie w szufladzie przez długi czas. To płyta 'Euforia/Panika', nad którą pracowałam z przerwami przez kilka lat, łapiąc wolne chwile w czasie wielkich zmian w moim życiu. Stawiałam wtedy pierwsze kroki jako młoda mama, ale zależało mi na tym, żeby wciąż być twórczą i aktywną zawodowo. Gdy zostałam mamą po raz trzeci, materiał odłożyłam na bok kolejny raz, z myślą, że wrócę do niego, gdy łatwiej mi będzie złapać równowagę dom-praca" - mówi Anna Czartoryska-Niemczycka, która ma trójkę dzieci: Ksawerego (ur. 2014), Janinę (ur. 2016) i Antoniego (ur. maj 2019).

Wspomniana płyta "Euforia / Panika" jest odzwierciedleniem jej doświadczeń, opowieścią o emocjach towarzyszących wielkim zmianom w życiu.

Album zawiera 12 piosenek w klimacie chilloutowego popu z elementami jazzu i muzyki elektronicznej stworzonych przez Pawła Bulaszewskiego (teksty) i Michała Przytułę (muzyka). Ten drugi pracował wcześniej z m.in. Reni Jusis, Kayah, Kasią Stankiewicz i Arturem Gadowskim.

"Obecna sytuacja pokazała mi jednak, że (gdy nie da się inaczej) możemy pracować, tworzyć i komunikować się nie opuszczając domowych pieleszy. Dlatego, mimo tego, że najbardziej lubię spotykać się z Wami osobiście, postanowiłam udostępnić w sieci moje piosenki z nadzieją, że pomogą one Wam chociaż na chwilę oderwać się od rzeczywistości i nabrać dystansu do sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy" - podkreśla Anna Czartoryska-Niemczycka.

