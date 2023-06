Piosenka "Funk Rave" to zapowiedź nowej płyty 30-letniej wokalistki. Anitta w 2022 r. wypuściła płytę "Versions of Me", która w poszerzonej wersji zawierała aż 20 utworów, w tym przeboje "Me Gusta" (ponad 160 mln odsłon), "Girl from Rio" (47 mln) i "Envolver" (550 mln). Całość przekroczyła miliard streamów.

"Cała muzyka, którą tworzyłam przez ostatni rok, to muzyka, z której jestem bardzo dumna. Jest zarówno niesamowicie brazylijska, jak i celowo międzynarodowa - upewniłam się, że brzmi jak ja w każdym swoim włóknie. Brazylijski funk to moje korzenie. To jest to, gdzie się urodziłam i z czym się wychowałam. To mój dom. Stworzyłam moją nową muzykę z zamiarem pokazania wszystkim mojego pochodzenia" - opowiada wokalistka.

"Funk Rave" zaprezentowała premierowo podczas ceremonii otwarcia finałów Ligi Mistrzów UEFA w Stambule. Jej występ wywołał zamieszanie wśród fanów, którzy natychmiast zaczęli domagać się oficjalnego wydania piosenki.

Za teledysk odpowiadają João Wainer i Ricardo Souza.

Anitta na topie. Pobiła rekord Guinnessa

Ostatnie miesiące to bez wątpienia pasmo sukcesów dla artystki. Została nie tylko pierwszą brazylijską solistką, która wystąpił na festiwalu Coachella, lecz także trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza latynoska artystka solowa, która osiągnęła najwyższą pozycję na Spotify Daily Global 100 z hitem "Envolver". Gdyby tego było mało, "Envolver" to w tym stuleciu najwyżej notowany singel na Billboard Hot 100 nagrany przez brazylijskiego solowego artystę.

Na koncie ma liczne nagrody VMA, EMA i AMA. Począwszy od 2014 roku, Anitta przez pięć kolejnych lat była uznawana za Najlepszego brazylijskiego wykonawcę na gali MTV EMA.