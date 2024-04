"Zapraszam was do zobaczenia pierwszego teledysku, w którym gram. Kręciliśmy go zimą na Fuercie" - zapowiadała Anita Sokołowska, gwiazda serialu "Przyjaciółki" oraz 27. edycji "Tańca z gwiazdami".

"Są takie doświadczenia zawodowe, które zostaną w moim sercu na całe życie. Praca nad teledyskami na Fuercie do muzyki SARAPATA w reżyserii Sylwii Rosak jest właśnie takim. Czuję wdzięczność i szczęście z okazji premiery naszej wrażliwej, czułej i pełnej pasji roboty. Niech leci w świat" - pisała na Instagramie.

Reklama

'’Kobieta-kwiat' przyszła do mnie znienacka, ale wiedziałam, że to Anita. Jestem wdzięczna za Kacpra, Martę i Marcina - którzy byli najwspanialszą mikro ekipą w naszym makro projekcie. Tryptyk audio-wizualny 'Radical kindness' to opowieść o tym, że jako ludzie czasem się zapominamy, kierowani dobrem oddajemy za dużo siebie, ufamy po czym tracimy azymut. Ważne, żeby potrafić się zatrzymać, pozbierać kawałki siebie i odnaleźć drogę. Na tym falowaniu opiera się całe nasze ziemskie życie" - opisuje teledysk reżyserka.

Duet SARAPATA wraca z nową płytą

Teledysk do utworu "Radical Kidness", który promuje Anita Sokołowska, to zapowiedź powrotu z drugim albumem braterskiego duetu Marcina i Michała Sarapatów, którzy współtworzyli zespół SALK, a następnie byli producentami muzyki dla Mariki, zespołu Lor, KIWI czy Jana Serce. Współpracują też z Pauliną Przybysz.

Wydana pod koniec 2021 roku płyta "EP1" została jednym z najlepszych albumów tamtego roku według dziennikarzy Interii. Teraz duet zamierza wydać kolejną płytę.

"Na najnowszej płycie zatytułowanej 'Radical Kindness' ich brzmienie przeobraża się nie tylko przez coraz bardziej złożone pod kątem kompozycyjno-produkcyjnym utwory, lecz przede wszystkim przez narrację - duet braci nie zamierza dostarczać randomowo ułożonej kompilacji numerów niemających ze sobą nic wspólnego poza autorami i gatunkowym spektrum. To świadomie poprowadzona opowieść, która sprawia, że Radical Kindness możemy nazwać koncept-albumem. To wokół myśli przewodniej wyrażonej w tytule płyty, powstawały kolejne piosenki, które razem są niczym rozdziały tego samego, spójnego, choć bogatego w swojej estetycznej różnorodności wydawnictwa" - czytamy w zapowiedzi płyty.

"'Radical Kindness' to koncept-album nie tylko w wymiarze muzycznym - to zaplanowana z rozmachem produkcja, w której o poszczególne elementy składowe zadbano z równą troską. Materiał zaczął powstawać już w 2023 roku, zaś konkretnych kształtów nabrał rok później. Na przełomie stycznia i lutego artyści wyjechali do chatki schowanej wysoko w górach na terenie Słowacji, miejscu odciętym od cywilizacji. Następnie kontynentalną Europę zamieniono na jedną z hiszpańskich wysp, gdzie zrealizowano zdjęcia do trzech teledysków, sesję albumową oraz nagrania do wizualizacji na potrzeby występów na żywo" - zapowiedziano.