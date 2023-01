Anita Pointer nie żyje. Była wokalistką The Pointer Sisters

"Niebo jest teraz piękniejszym miejscem z Anitą" - głosi komunikat rodziny wokalistki, która towarzyszyła jej w ostatnich chwilach.

Śmierć Anity Pointer potwierdził jej agent.

Była czwartą z szóstki dzieci Sarah Elizabeth i wielebnego Eltona Pointera. Razem z siostrami śpiewała w chórze kościelnym w Oakland (Kalifornia). Inicjatorką powstania Pointer Sisters była Bonnie Pointer , która przekonała Anitę i June do wspólnych występów. Po trzech latach, w 1972 r., dołączyła do nich Ruth Pointer, najstarsza z sióstr.

Reklama

Pointer Sisters - kariera i sukcesy

Bonnie Pointer była solistką i najważniejszą członkinią zespołu, poczynając od pierwszych przebojów, takich jak "Yes We Can Can" ( posłuchaj! ) i "Fairytale" ( sprawdź! ). W 1977 zdecydowała się na karierę solową, która jednak trwała dość krótko.

Pointer Sisters zdobyły serca słuchaczy w 1975 roku wydając singel "How Long (Betcha' Got a Chick on the Side)". Wkrótce nagrały kolejne hity "He's So Shy", "Slow Hand", "Automatic", "Jump (For My Love)" i największy przebój znany i lubiany do dziś "I'm So Excited". Po odejściu Bonnie (skupiła się na solowej karierze) grupa funkcjonowała jako trio. W 2002 r. June zastąpiła córka Ruth - Issa Pointer. Z kolei od 2009 r. w grupie pojawiła się dodatkowo Sadako Pointer, wnuczka Ruth.

Anita z powodów zdrowotnych zakończyła występy w Pointer Sisters w 2015 r. Razem z Ruth w duecie miała pojawić się w szóstej edycji amerykańskiego programu "The Masked Singer" (2021), jednak problemy zdrowotne sprawiły, że w telewizji pojawiła się sama Ruth.



Clip Pointer Sisters I'm So Excited

W latach 1973-85 zespół 13 razy zajmował pierwsze miejsce na liście 20 najpopularniejszych utworów w USA. The Pointer Sister trzykrotnie zdobyły nagrodę Grammy a w 1994 r. zostały uhonorowane gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood.

W 2003 r. w wieku 37 lat na raka zmarła Jade Pointer, jedyne dziecko Anity, owoc krótko trwającego małżeństwa z Davidem Harperem. To właśnie córce wokalistki poświęcona jest piosenka "Jade" z debiutanckiego albumu "The Pointer Sisters" (1973).

Zdjęcie Anita Pointer w 2019 r. / Paul Archuleta / Getty Images

Anita miała w dorobku jedną solową płytę - "Love for What It Is" (1987).

Wcześniej na raka zmarły June (kwiecień 2006 r.) i Bonnie (czerwiec 2020). Z czterech sióstr żyje już tylko 76-letnia Ruth Pointer.