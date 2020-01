AniKa Dąbrowska z "The Voice Kids": Zobacz teledysk "Do gwiazd" [TEKST]

Ania "AniKa" Dąbrowska, która wygrała drugą edycję "The Voice Kids", prezentuje nowy singel. Utwór "Do gwiazd" zapowiada debiutancki album 14-latki.

AniKa Dąbrowska prezentuje nowy teledysk AKPA

W ścisłym finale drugiej edycji "The Voice Kids" zmierzyli się Ania Dąbrowska (drużyna Cleo), Wiktoria Gabor (ekipa Tomsona i Barona) i Paweł Szymański (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego).

Ania Dąbrowska została zwyciężczynią drugiej edycji "The Voice Kids".

Głosami widzów zwyciężyła Ania Dąbrowska, która zdobyła 50 tys. zł oraz kontrakt z wytwórnią Universal. Nastolatka z Wesołej (podkarpackie) przyjęła pseudonim AniKa, by nie mylić jej z wielokrotnie nagradzaną Anią Dąbrowską znaną z przebojów "Nieprawda" (posłuchaj!), "Dreszcze (Porady na zdrady)" (posłuchaj!), "W głowie" (posłuchaj!), "Bawię się świetnie" (posłuchaj!) czy "Nigdy więcej nie tańcz ze mną" (posłuchaj!).



W finale AniKa wykonała m.in. swój pierwszy singel "Małe skrzydła". Autorami piosenki są Cleo (tekst) i Donatan (muzyka, produkcja). Reżyserią klipu zajął się Sebastian Wełdycz.



Osiem miesięcy po premierze "Małych skrzydeł" (ponad 11 mln odsłon) AniKa Dąbrowska wypuściła nowy singel "Oddycham chwilą".

Z kolei 2020 r. wokalistka przywitała nową piosenką "Do gwiazd". To kolejna już zapowiedź szykowanego na początek tego roku debiutanckiego albumu AniKi.

"'Do gwiazd' zabierze was w podróż po muzycznych przestworzach, gdzie nie liczy się czas i miejsce, bo najważniejszym co mamy jest miłość i przyjaźń!" - zapowiada wytwórnia.



Premierowo utwór "Do gwiazd" AniKa wykonała na nowej edycji scenie "The Voice Kids".

Autorami piosenki są Radosław Bieńkuński i Aleksander Michał Kowalski (muzyka) oraz Marcin Mendel, Kuba Krystyan, Aleksander Michał Kowalski (tekst).

Reżyserią teledysku zajął się Dawid Ziemba.

Niespełna 15-letnia Ania Dąbrowska jest uczennicą LO im. KEN w Dynowie. Ukończyła też Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Dynowie w klasie fortepianu. Ponadto jest uczennicą Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Ania w wolnym czasie lubi jeździć na deskorolce i na rowerze, gra także w piłkę ręczną.

W trakcie programu "The Voice Kids" wyznała, że choruje na poważną chorobę genetyczną - mukowiscydozę.

"Największym moim marzeniem jest wydanie pierwszej płyty. Póki jestem w stanie i jest na to czas. Muszę szybko spełniać swoje marzenia, bo nie mam za dużo czasu" - mówiła.

Wideo Anna Dąbrowska - "Świat się pomylił" - Finał - The Voice Kids Poland 2

Schorzenie najczęściej powoduje poważne zmiany w układzie oddechowym oraz pokarmowym.

Wcześniej Ania znalazła się w najlepszej dziesiątce finalistów Krajowego Finału Eurowizji dla Dzieci w 2016 roku. Wówczas wykonała utwór "Fryzurka" (zobacz!), wyprodukowany przez Annę Czenczek. Występowała także na scenie m.in. z Grzegorzem Hyżym, Anią Wyszkoni, zespołem Skaldowie oraz Mietkiem Szcześniakiem.