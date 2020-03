AniKa Dąbrowska z "The Voice Kids" i jej "Miłość": Zobacz teledysk i sprawdź tekst

Piosenka "Miłość" opisywana jest jako najmocniejszy do tej pory utwór Ani "AniKi" Dąbrowskiej, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids". To kolejna zapowiedź szykowanego debiutanckiego albumu 15-latki.

AniKa Dąbrowska prezentuje nowy teledysk /Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

W ścisłym finale drugiej edycji "The Voice Kids" zmierzyli się Ania Dąbrowska (drużyna Cleo), Wiktoria Gabor (ekipa Tomsona i Barona) i Paweł Szymański (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego).

"The Voice Kids": Finał drugiego sezonu 1 / 30 Ania Dąbrowska została zwyciężczynią drugiej edycji "The Voice Kids". Zobacz zdjęcia z finału programu. Źródło: TVP Autor: Jan Bogacz udostępnij

Reklama

Głosami widzów zwyciężyła Ania Dąbrowska, która zdobyła 50 tys. zł oraz kontrakt z wytwórnią Universal. Nastolatka z Wesołej (podkarpackie) przyjęła pseudonim AniKa, by nie mylić jej z wielokrotnie nagradzaną Anią Dąbrowską znaną z przebojów "Nieprawda" (posłuchaj!), "Dreszcze (Porady na zdrady)" (posłuchaj!), "W głowie" (posłuchaj!), "Bawię się świetnie" (posłuchaj!) czy "Nigdy więcej nie tańcz ze mną" (posłuchaj!).



W finale AniKa wykonała m.in. swój pierwszy singel "Małe skrzydła". Autorami piosenki są Cleo (tekst) i Donatan (muzyka, produkcja).



Clip AniKa Dąbrowska Małe skrzydła

Sprawdź tekst utworu "Małe skrzydła" w serwisie Teksciory.pl!

Osiem miesięcy po premierze "Małych skrzydeł" (ponad 11 mln odsłon) AniKa Dąbrowska wypuściła nowy singel "Oddycham chwilą". Potem poznaliśmy piosenki "Daj coś od siebie", "Do gwiazd", a teraz do sieci trafiła "Miłość". To kolejna już zapowiedź szykowanego na początek tego roku debiutanckiego albumu AniKi.

Clip AniKa Dąbrowska Do gwiazd

Sprawdź tekst piosenki "Do gwiazd" w serwisie Teksciory.pl!

"Miłość jest siłą napędową świata i AniKa czerpie z niej energie, ale ten kawałek to osobiste stracie z cięższym tematem, jakim jest bardzo szeroko pojęta nienawiść, jaką w dzisiejszych czasach ludzie zalewają się nawzajem. Tym razem fantastyczna AniKa w swoim najmocniejszym jak do tej pory utworze wzywa wszystkich do tego, by nie ranić się, nie krzywdzić, a kochać, tak po prostu - po ludzku. Mocno" - czytamy w opisie klipu.

Autorami piosenki "Miłość" jest duet Dominik Buczkowski i Patryk Kumór, którzy mają na koncie m.in. przeboje Viki Gabor, Roksany Węgiel, Marty Gałuszewskiej, Zuzy Jabłońskiej, Michała Szczygła czy Lanberry.



Za teledysk odpowiada Szymon Kobusiński.



Clip AniKa Dąbrowska Miłość

Sprawdź tekst piosenki "Miłość" w serwisie Teksciory.pl!

15-letnia Ania Dąbrowska (okrągłe urodziny obchodziła 3 lutego) jest uczennicą LO im. KEN w Dynowie. Ukończyła też Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Dynowie w klasie fortepianu. Ponadto jest uczennicą Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Ania w wolnym czasie lubi jeździć na deskorolce i na rowerze, gra także w piłkę ręczną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo o byciu trenerem w "The Voice Kids" TVP

W trakcie programu "The Voice Kids" wyznała, że choruje na poważną chorobę genetyczną - mukowiscydozę.

"Największym moim marzeniem jest wydanie pierwszej płyty. Póki jestem w stanie i jest na to czas. Muszę szybko spełniać swoje marzenia, bo nie mam za dużo czasu" - mówiła.

Wideo Anna Dąbrowska - "Świat się pomylił" - Finał - The Voice Kids Poland 2

Schorzenie najczęściej powoduje poważne zmiany w układzie oddechowym oraz pokarmowym.

Wcześniej Ania znalazła się w najlepszej dziesiątce finalistów Krajowego Finału Eurowizji dla Dzieci w 2016 roku. Wówczas wykonała utwór "Fryzurka" (zobacz!), wyprodukowany przez Annę Czenczek. Występowała także na scenie m.in. z Grzegorzem Hyżym, Anią Wyszkoni, zespołem Skaldowie oraz Mietkiem Szcześniakiem.