Ania Karwan z córką we wzruszającym teledysku. Zobacz "Dzięki Tobie"

Ania Karwan zrobiła swoim fanom niespodziankę i opublikowała teledysk do singla "Dzięki Tobie". Klip został nagrany w domu piosenkarki podczas kwarantanny.

Anna Karwan opublikowała nowy teledysk "Dzięki Tobie" /Kamil Piklikiewicz /East News

Ania Karwan pokazuje w nim niezwykłą relację ze swoją córką oraz szczerze opowiada o stanach lękowych i strachu.

Reklama

Piosenkarka postanowiła zmierzyć się z obecną sytuacją i pokazać fanom swoją codzienność i dodać im otuchy w tym trudnym czasie.



"Ta piosenka to hołd dla mojej mamy, ale gdzieś pod spodem poruszam też duży, społeczny, wciąż ukrywany problem jakim jest depresja i stany lękowe. W tym utworze opisuję, co czuję, kiedy spływa na mnie fala niepokoju. Dlaczego zdecydowałam się na teledysk? Żeby pokazać moim fanom, że i ja się czasem boję. Zwłaszcza teraz, kiedy nasze jutro stało się jeszcze bardziej niepewne, niż zwykle" - tłumaczyła wokalistka.

"W teledysku pokazałam relację z moją córką dzięki której chce mi się mocniej i bardziej kochać i żyć. Moją mamę, dzięki której umiem to robić i siebie - tę zwyczajną kobietę, której troski nie różnią się od Waszych" - mówiła dalej.



Podkreśliła również, że chciała, by fani pamiętali, że nie można dać ponieść się negatywnym myślom. "Tym nieplanowanym singlem wychodzę do Was, żebyście pamiętali, że "nic co złe nie musi wiecznie trwać" i jestem w tym razem z Wami" - dodała.

Clip Ania Karwan Dzięki tobie

Karwan to zwyciężczyni konkursu Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Szerszej publiczności znana jest z siódmej edycji programu "The Voice of Poland" z 2016 roku, gdzie dotarła do finału. Podczas "przesłuchań w ciemno" brawurowo wykonała utwór "Purple Rain" z repertuaru Prince'a.



2019 rok był przełomowy w rozwoju kariery artystki. W lutym ukazał się jej autorski album wyprodukowany przez Bogdana Kondrackiego. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą znalazł się na liście bestsellerów Empiku. Po premierze, wokalistka wyruszyła w trasę koncertową promującą krążek, zdobywając uznanie dziennikarzy i krytyków, a także podbijając serca fanów.



Wideo VoP VII – Ania Karwan – „Purple Rain” – Przesłuchania w ciemno

Jesienią ubiegłego roku jej głos usłyszeliśmy również w produkcji filmowej "The Secret Game" z Billem Pullmanem i Robertem Więckiewiczem. Utwór pod tym samym tytułem promował film na festiwalach w kraju i na świecie.



Anna Karwan na Różach Gali 1 / 5 Anna Karwan na Różach Gali Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Autor: Beata Kustra