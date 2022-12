Angerot uderzy po raz trzeci (nowa płyta "The Profound Recreant")

"The Profound Recreant", trzeci longplay deathmetalowego kwartetu z Dakoty Południowej, zarejestrowano w Underground Sound Studio i Cathouse (ścieżki perkusji), gdzie za konsoletami zasiedli Mike Dresch i Eddie G. Miks i mastering wykonał Duńczyk Andreas Linnemann z Hop House Studio. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Jon Zig.

Na pierwszej od trzech lat płycie Angerot wystąpiło gościnnie liczne grono uznanych muzyków, wśród których odnajdujemy m.in. Sebastiana Brachta, wokalistę niemieckiej formacji Dahlian; niderlandzkiego klawiszowca Davida Gutierreza Rojasa; szwedzkiego gitarzystę Andy'ego LaRocque'a, członka zespołu Kinga Diamonda; Sammy'ego Dueta, gitarzystę amerykańskiego Goatwhore; Jacka Owena, aktualnego gitarzystę Six Feet Under i byłego muzyka m.in. Cannibal Corpse i Deicide; wokalistę Simona Olsena z duńskiej formacji Baest; oraz Steve'a Tuckera, frontmana legendarnego Morbid Angel.

Nowy album Angerot trafi do sprzedaży 24 marca 2023 roku nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Nowe dokonanie Amerykanów pilotuje już singel "They Shall Take Up Serpents". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Angerot They Shall Take Up Serpents

Oto lista utworów albumu "The Profound Recreant":

1. "Das Salz"

2. "They Shall Take Up Serpents"

3. "Grand Feast Ov The Flesh"

4. "Bastard Creature"

5. "The Profound Recreant"

6. "Horns Ov Moses"

7. "Behold The Blessed Black"

8. "In The Company Ov Wolves"

9. "Slaughter Ov Innocence".