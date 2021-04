Andrzej Piaseczny wraca do pracy. Kiedy premiera piosenki "Przedostatni"?

"Andrzej Piaseczny nie ma wolnej niedzieli, praca wre" - czytamy na facebookowym profilu wytwórni Mystic. Poznaliśmy pierwsze szczegóły singla "Przedostatni", który będzie promował nadchodzący album "50/50".

Andrzej Piaseczny szykuje urodzinową płytę AKPA

Przypomnijmy, że w połowie marca Andrzej Piaseczny trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Wówczas sporo emocji i komentarzy wywołało opublikowane przez niego wideo, w którym podpięty pod tlen, mówiąc z wyraźnym trudem, poinformował o swoim stanie zdrowia.



Nieco tydzień później 50-letni gwiazdor wrócił do domu. Część internautów negatywnie przyjęła jego w miarę szybki powrót do zdrowia, gdy zaczął publikować nowe zdjęcia.

Teraz wokalista poinformował, że "powolutku wracamy do pracy".

W mediach społecznościowych możemy zobaczyć ujęcia wykonane na planie teledysku do singla "Przedostatni". Premierę piosenki wyznaczono na 13 kwietnia.

Wspomniany utwór będzie pierwszym singlem promującym zapowiadaną już przez nas płytę "50/50" (premiera 7 maja).



Trafią na nią utwory skomponowane i wyprodukowane dla Andrzeja Piasecznego przez gwiazdy polskiej sceny. Na liście znaleźli się m.in. Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.

"Zabierając się do pracy nad tym albumem, miałem jedną myśl. Zróbmy coś pozytywnego, coś takiego, żeby uśmiech nie schodził nam z ust, a nogi same wyrywały się do niesienia nas w lepsze czasy" - podkreślał Andrzej Piaseczny, który 6 stycznia skończył 50 lat.