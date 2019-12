Andrzej Piaseczny w TVN-ie: Nie jestem samotny

W Kulisach Sławy "Uwagi! TVN" Andrzej Piaseczny opowiedział o swojej karierze oraz zdradził, czy jest obecnie w związku. Na temat wokalisty wypowiedzieli się m.in. Nergal oraz jego mama, Alicja.

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Na swoim koncie ma 12 albumów, z czego ostatni z nich - koncertowy krążek "25+" - ukazał się pod koniec 2018 roku.

Piosenkarz karierę zaczął w zespole Mafia oraz od współpracy z Robertem Chojnackim. Ich przeboje - "Prawie do nieba", "Niecierpliwi", czy "Budzikom śmierć" - podbijały listy przebojów oraz przyniosły mu ogromną popularność.

Równie wielkie zainteresowanie wzbudzała i wzbudza działalność solowa Piasecznego. To on wylansował takie utwory jak "Mocniej?", "Jeszcze bliżej", "Z głębi duszy", "Chodź, przytul, przebacz" oraz "Śniadanie do łóżka".

Co ciekawe, w jego sukces nie do końca wierzyła Alicja Piaseczna.

"Dziś się tego wstydzę, ale nie wierzyłam w jego możliwości. Jako rodzic chciałam, żeby Andrzej miał konkretny zawód, który da mu pieniądze. Zwód muzyka nie wydawał mi się dobrym wyborem. On jednak był bardzo uparty, jestem z niego dumna, że sam sobie dał radę" - wspominała.

"Andrzej jest przedstawicielem popu, ale wielu moich znajomych, którzy są radykałami muzycznymi, uważa go za świetnego gościa. On taki jest, potrafi kupić ludzi swoją szczerością i prawdą" - dodał Nergal.

Od 15 lat Piaseczny mieszka we wsi Pionki (okolice Kielc). Kilka lat temu zdecydował się też zamieszkać ponownie pod jednym dachem z mamą.



"Rodzice od zawsze poświęcali nam dużo czasu, uwagi i troski, więc jesteśmy zobowiązani do tego, by to ciepło i troskę oddawać, gdy następuje zamiana ról" - przyznał.

Życie prywatne wokalisty od wielu lat jest tematem medialnych spekulacji. Dzieje się tak, gdyż sam piosenkarz chroni swoją prywatność i wolałby być ocenianym za swoją twórczość.



"Wolałbym nie myśleć o sobie jako o celebrycie. To słowo ma dla mnie negatywny wydźwięk. Jestem rozpoznawalny, ale jestem muzykiem, piosenkarzem. Nie interesuje mnie takie bulwarowe pokazywanie się w mediach. Nie jestem samotny, tworzę relację, może kiedyś będę chciał z nią wyjść do świata, nie wykluczam tego" - stwierdził.

31 stycznia Andrzej Piaseczny wystąpi w Warszawie na imprezie sylwestrowej TVN-u. W lutym wokalista wraca na trasę "Andrzej Piaseczny. The Best".