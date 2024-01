"Są jednak piękne stałości na ziemi pod niebem" - napisał Andrzej Piaseczny na Instagramie, publikując urodzinowe kadry ze swoją mamą Alicją.

Swoje podwójne święto obchodzili w domu w Górach Świętokrzyskich, gdzie mieszkają razem z partnerem wokalisty.

Andrzej Piaseczny pokazał prywatne ujęcia. Z kim świętował urodziny?

"Mieszkam na wsi od 20 lat. Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji" - opowiadał Piaseczny w podcaście tygodnika "Wprost".

Życzenia złożyły mu m.in. Majka Jeżowska i Kayah, a w relacji na Instagramie można zobaczyć kadry z świętowania urodzin.



Przypomnijmy, że Piaseczny razem z mamą wystąpił w telewizyjnym show "Starsza pani musi fiknąć".



Andrzej Piaseczny dokonał coming outu w piosence. "Życie chciałbyś dzielić tylko z nim"

W maju 2021 r. ukazała się płyta "50/50", wydana z okazji 50. urodzin wokalisty. Piosenki dla Piasecznego napisali m.in.: Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.



Największe emocje wywołał utwór "Miłość", w którym padają słowa: "Nie możesz zasnąć i przestać śnić / a życie chciałbyś dzielić tylko z nim" ( sprawdź pełny tekst! ). Autorami nagrania są Andrzej Piaseczny (tekst) i Majka Jeżowska (muzyka), z którą przyjaźni się od lat. W rozmowie z Radiem Zet piosenkarz potwierdził, że piosenka opowiada o jego życiu. W kolejnych wywiadach wprost już mówił o swoim coming oucie.

"Do tego utworu powstał też piękny, nagradzany na wielu festiwalach teledysk, na którym pokazano miłość i ślub dwóch facetów. Cieszę się, że ta piosenka sprawiła jakieś przełamanie w Andrzeju, że w wieku 50 lat zdecydował się powiedzieć: Tak, jestem gejem. A że Andrzej napisał tekst a ja muzykę, to można powiedzieć, że ta piosenka, to nasza córka" - komentowała w "Fakcie" Majka Jeżowska.