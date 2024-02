Andrzej Piaseczny ruszył na egzotyczne wakacje. "Trzeba sobie czasem poszaleć"

W ostatnim czasie sporo zmieniło się w życiu Andrzeja Piasecznego. Popularny wokalista po latach powrócił do TVP (pojawił się w programie "Jaka to melodia"), a wcześniej ogłosił, że rozstaje się z "Tańcem z gwiazdami" w Polsacie (oceniał uczestników w ostatnich dwóch edycjach).

Po zakończeniu koncertów w ramach promocji świątecznej płyty "Jeszcze zanim święta" (nagranej z gitarzystą Kacprem Dworniczakiem) wybrał się na egzotyczne wakacje do Republiki Południowej Afryki.

Zdjęcia publikowane przez 53-letniego piosenkarza zachwyciły internautów.

"Tak wygląda szczęśliwy człowiek", "Ślicznie", "Super", "Elegancki gość z pana", "Służą ci wyjazdy i odpoczynek, super wyglądasz", "Jakie piękne okoliczności życia i przyrody" - czytamy w komentarzach.



"Przelewa się i przejada elegancko" - skomentował aktor Piotr Szwedes, z którym przed laty Piaseczny występował w serialu "Złotopolscy". "Panie Piotrusiu, no trzeba czasem poszaleć, prawda?" - odpisał wokalista.

Andrzej Piaseczny dokonał coming outu w piosence. "Życie chciałbyś dzielić tylko z nim"

W maju 2021 r. ukazała się płyta "50/50", wydana z okazji 50. urodzin wokalisty. Piosenki dla Piasecznego napisali m.in.: Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.



Największe emocje wywołał utwór "Miłość", w którym padają słowa: "Nie możesz zasnąć i przestać śnić / a życie chciałbyś dzielić tylko z nim" ( sprawdź pełny tekst! ). Autorami nagrania są Andrzej Piaseczny (tekst) i Majka Jeżowska (muzyka), z którą przyjaźni się od lat. W rozmowie z Radiem Zet piosenkarz potwierdził, że piosenka opowiada o jego życiu. W kolejnych wywiadach wprost już mówił o swoim coming oucie.

"Do tego utworu powstał też piękny, nagradzany na wielu festiwalach teledysk, na którym pokazano miłość i ślub dwóch facetów. Cieszę się, że ta piosenka sprawiła jakieś przełamanie w Andrzeju, że w wieku 50 lat zdecydował się powiedzieć: Tak, jestem gejem. A że Andrzej napisał tekst a ja muzykę, to można powiedzieć, że ta piosenka, to nasza córka" - komentowała w "Fakcie" Majka Jeżowska.