Andrzej Mrozek: Zobacz teledysk "Międzysmak"

Andrzej Mrozek zaprezentował kolejny teledysk promujący jego EP-kę "Międzysmak". Tym razem obrazka doczekał się utwór tytułowy.

Andrzej Mrozek pokazał kolejny klip /Paweł Zanio /materiały prasowe

"Zależało nam na poruszeniu w teledysku tematu naszych pragnień, tego, co z nimi robimy, czy zostają w głowie, czy dążymy do ich realizacji, czy o nich mówimy. To byłoby piękne, gdyby nam mówiono na etapie dojrzewania, że seksualność jest płynna, zmienna, a przez to fascynująca. Myślę, że trudno jest zamknąć w sztywne ramy nasze pragnienia, myśli, emocje, ale my staramy się to robić" - wyjaśniał wokalista i autor tekstów.



Twórcą teledysku jest Łukasz Zabłocki. Premierze klipu towarzyszy fizyczne wydanie EP-ki w postaci kolekcjonerskiego zina "To mój Międzysmak".



Wydawnictwo zawiera m.in. rozmowę, w której Andrzej rozwija tematy poruszane w teledysku, sesję zdjęciową autorstwa Jacka Kołodziejskiego, reportaż koncertowy Pawła Zanio oraz zdjęcia archiwalne.

Andrzej Mrozek to wokalista, tekściarz i producent. W 2015 roku pojawił się w szóstej edycji "The Voice of Poland" (miał wtedy 17 lat), gdzie ostatecznie dotarł do bitew. Następnie grał w zespole Octagonal, aż w końcu w 2018 roku ukazała się jego debiutancka EP-ka "Międzysmak" nagrana we współpracy z cenionym producentem Duitem. Mrozek pojechał również w swoją pierwszą trasę koncertową, supportując Natalię Nykiel.

