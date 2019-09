​Andrea Bocelli: Duety z Ellie Goulding i Jennifer Garner. Płyta "Si Forever: The Diamond Edition"

8 listopada do sklepów trafi płyta "Si Forever: The Diamond Edition" włoskiego tenora Andrei Bocelliego. Na rozszerzonej wersji znajdą się dodatkowo m.in. duety z Ellie Goulding i Jennifer Gardner.

Wydany w październiku 2018 r. album "Si" w pierwszym tygodniu od premiery rozszedł się w nakładzie ponad 126 tysięcy egzemplarzy w USA. Andrea Bocelli po raz pierwszy w swojej karierze zdobył 1. miejsce na listach bestsellerów w USA i Wielkiej Brytanii. Wcześniej w USA do 2. pozycji dotarł bożonarodzeniowy album "My Christmas" (2009) i "Passione" (2013).



Obecnie sprzedaż "Si" przekroczyła liczbę miliona egzemplarzy.

Teraz włoski gwiazdor zapowiada nowy album: "Si Forever: The Diamond Edition", na którym znajdą się duety z Ellie Goulding i Jennifer Garner.

Pierwszym singlem promującym wydawnictwo będzie utwór "Return to Love" z udziałem Ellie Goulding.

"Każda miłość jest jedyna w swoim rodzaju, a jednak pojawiają się pewne podobieństwa: to samo uczucie, które zasiewa ziarno, powoduje również rozkwit kwiatu. Ten utwór oddaje uczucie przebudzenia, poczucia, że można pokochać na nowo" - tak Bocelli opowiada o piosence "Return to Love" nagranej wspólnie z Ellie Goulding.

Premiera utworu zaplanowana jest na 3 października. Goulding to laureatka BRIT Award, ma na koncie również nominację do Grammy. Bocelli uważa, że nie było lepszej kandydatki do tego emocjonalnego utworu: "Ellie ma piękny głos, który pokochałem od pierwszego przesłuchania".

Ellie także nie kryje zachwytu, że miała okazję współpracować z prawdziwą legendą: "To zaszczyt, że sam Andrea Bocelli poprosił mnie o duet. Uwielbiam muzykę klasyczną i nigdy nie powiem 'nie' pięknej piosence miłosnej. Andrea ma jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów naszych czasów. Śpiewanie po włosku było wspaniałym doświadczeniem. Czysta radość".

Kolejnym ekscytującym duetem na rozszerzonym wydaniu "Si" jest utwór, który Andrea nagrał ze swoją wieloletnią przyjaciółką, hollywoodzką gwiazdą Jennifer Garner. Piosenka została zainspirowana fragmentem kantaty Johanna Sebastiana Bacha BWV 147 pt. "Jesus bleibet meine Freude", a artyści śpiewają po włosku i angielsku.Dla Garner to pierwsze w karierze wydawnictwo muzyczne. Aktorka zyskała sławę dzięki takim produkcjom jak "Dziś 13. Jutro 30", "Daredevil" czy "Agentka o stu twarzach". Za ten ostatni tytuł otrzymała Złoty Glob.

Rozszerzona wersja "Si" to także trzy nowe solowe utwory. "Alla Gioia" został nagrany z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena, która będzie celebrowana na całym świecie w 2020 roku. "Ragazzo Mio" zostało oparte na tradycyjnej irlandzkiej piosence "Danny Boy". A utwór "Il Mare Calmo Della Sera", który stworzyli Zucchero Fornaciari, Giampiero Felisatti i Gloria Nuti ukazuje się tu w 25. rocznicę swojego powstania. To właśnie przyniósł Bocellemu triumf na Festiwalu w San Remo w 1994 r., a następnie znalazł się na jego debiutanckim albumie.

Bocelli bardzo chętnie nagrywa z gwiazdami muzyki pop. Na liście jego współpracowników znajdują się takie sławy jak Ariana Grande, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez, LeAnn Rimes, Christina Aguilera, Céline Dion, Tony Bennett i wielu, wielu innych.

Na podstawowej wersji płyty "Si" gościnnie wystąpili Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban czy syn artysty Matteo Bocelli. Nagrany z ojcem duet "Fall on Me" stał się wiralową sensacją, a teledysk do utworu zgromadził ponad 20 mln wyświetleń w cztery tygodnie.

W studiu pojawił się także starszy syn tenora - 23-letni Amos Bocelli, który nagrał partię fortepianu na akustyczną wersję utworu "Sono Qui (I Am Here)" oraz "Ali di Liberta".



Amos i Matteo są owocami pierwszego małżeństwa Andrei z Enricą Cenzatti. Po separacji z żoną, która nastąpiła w 2002 roku, Włoch zaczął spotykać się ze swoją menedżerką - Veronicą Berti, którą poślubił w marcu 2014 r. Z kolei w marcu 2012 r. para została rodzicami - na świat przyszła ich córka Virginia.

"Amo Soltanto Te" to kolejny efekt współpracy Bocelliego i Sheerana - ich poprzedni duet "Perfect Symphony" ma ponad 208 milionów wyświetleń.

