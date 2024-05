Nowy album berlińskiego Ancst wyda ponownie należąca do zespołu Yenohala Tapes oraz Lifeforce Records.

"O ile EP-ka 'Zorn' z 2022 roku wprowadziła Ancst na bardziej blackmetalowe obszary, o tyle 'Culture Of Brutality' to nasiąknięty grindcore'em i death metalem metalcore z elementami crustu i sludge metalu. 20 utworów w czasie poniżej 34 minut, utworów o gentryfikacji, płacowym niewolnictwie i kapitalizmie, seksizmie, zdrowiu psychicznych i problemach współczesnego zachodniego społeczeństwa" - czytamy o nowym dokonaniu Ancst.



Czwarty album Niemców promuje teledysk do kompozycji "Armed With Despise". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Ancst armed with despise

Ancst - szczegóły albumu "Culture Of Brutality" (tracklista):

1. "Armed With Despise"

2. "Of Rusty Knives"

3. "Chasing Horizons"

4. "Spanking Your Laser Brain"

5. "Damaged Goods"

6. "Destination Nowhere"

7. "Doing Your Part"

8. "Vitreous Conformity"

9. "Beneath These Hills Of Iron"

10. "Negativity Blues"

11. "Whiteboard Criminal"

12. "Teeth Into Flesh"

13. "Edge Of Reason"

14. "Keyboard Wars"

15. "Icons Of Filth"

16. "Tearless Oblivion"

17. "Thanks For Nothing"

18. "Positive Vibes Only"

19. "Gatekeepers From Hell"

20. "Lowborn Extinction".