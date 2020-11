Amy Macdonald i nowa płyta "The Human Demands": Walka z depresją i poszukiwanie miłości

Znana z wielkiego przeboju "This Is The Life" (2007) szkocka wokalistka Amy Macdonald zaprezentowała nowy album "The Human Demands".

Amy Macdonald promuje piąty album /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Do tej pory Amy Macdonald sprzedała ponad 6 mln płyt, a status przeboju dała jej piosenka "This Is The Life" z 2007 r.

Amy Macdonald This Is The Life

Pandemia nadeszła w trakcie pracy nad nowym studyjnym albumem. Nad produkcją materiału czuwał Jim Abiss (znany m.in. ze współpracy m.in. Arctic Monkeys).

Piąty album "The Human Demands" do sprzedaży trafił w piątek (30 października), a na pierwszy singel promujący wydawnictwo został wybrany utwór "The Hudson". To piosenka zainspirowana opowieściami ojca wokalistki o podróżach z jej mamą do Nowego Jorku w latach 70.

Amy Macdonald The Hudson

Jest również hołdem dla męża Amy [w 2018 r. wyszła za szkockiego piłkarza Richarda Fostera, 35-letniego piłkarza obecnie występującego w Partick Thistle F.C. - trzeci poziom rozgrywek w Szkocji; ponad 230 występów w barwach Aberdeen] a także "najbardziej romantycznym singlem skomponowany do tej pory" - jak dodaje sama wokalistka.

Głównymi motywami "The Human Demands" są upływający czas, zmaganie się z depresją oraz poszukiwanie miłości.

"Moi przyjaciele borykają się z poczuciem beznadziei, która sprawia, że nie chce im się żyć. Wszyscy mamy wzloty i upadki, bez względu na nasze doświadczenia. Przecież możemy czuć się gorzej, być bezradnym i powinniśmy umieć o tym rozmawiać!" - komentuje Amy Macdonald.



Amy Macdonald kończy 30 lat 1 / 9 Amy Macdonald to szkocka wokalistka, autorka tekstów i gitarzystka. 25 sierpnia gwiazda obchodzi 30. urodziny. Źródło: East News Autor: Piotr Tarasewicz udostępnij

Oto szczegóły płyty "The Human Demands":

1. "Fire"

2. "Statues"

3. "Crazy Shade Of Blue"

4. "The Hudson"

5. "The Human Demands"

6. "We Could Be So Much More"

7. "Young Fire, Old Flame"

8. "Bridges"

9. "Strong Again"

10. "Something In Nothing".