Amorphis: Album "Halo" nagrany. Kiedy premiera?

"Halo", 14. longplay w ponad 30-letniej karierze Amorphis, wyprodukował szwedzki fachowiec Jens Bogren.

Autorem okładki jest francuski artysta Jean-Emmanuel Simoulin alias Valnoir lub Metastazis. Elementy symfoniczne opracował gościnnie Francesco Ferrini, klawiszowiec włoskiej grupy Fleshgod Apocalypse.

Nowa płyta Finów będzie zwieńczeniem trylogii zapoczątkowanej na albumie "Under The Red Cloud" z 2015 roku i rozwiniętej na wydanym trzy lata później longplayu "Queen Of Time".

"To, że jako zespół wciąż potrafimy tworzyć bardzo przyzwoitą muzykę jest doprawdy wspaniałym uczuciem. Być może na tych ostatnich albumach słychać pewien rodzaj samokrytycyzmu i długoletniego doświadczenia. Choć jest to od początku do końca rozpoznawalne brzmienie Amorphis, w porównaniu do swojego poprzednika ogólna atmosfera nowego albumu wydaje się nieco cięższa, bardziej progresywna, ale i naturalniejsza" - powiedział Esa Holopainen, gitarzysta Amorphis.

Reklama

"Według mnie, na tle 'Queen Of Time' i 'Under The Red Cloud', 'Halo' brzmi nieco prościej, ale nie zrozumcie mnie źle, wszak gdy jakiś utwór prosi się o potężne brzmienie, tak właśnie się dzieje" - zaznaczył Tomi Joutsen, frontman helsińskiej formacji. Płyta "Halo" będzie mieć swą premierę 11 lutego 2022 roku nakładem Atomic Fire Records.

Teledysk do klasycznego numeru "Black Winter Day" Amorphis sprzed blisko 30 lat możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Amorphis Black Winter Day

Oto program albumu "Halo":

1. "Northwards"

2. "On The Dark Waters"

3. "The Moon"

4. "Windmane"

5. "A New Land"

6. "When The Gods Came"

7. "Seven Roads Come Together"

8. "War"

9. "Halo"

10. "The Wolf"

11. "My Name Is Night".