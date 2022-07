Amon Amarth: Zobacz teledysk do tytułowego utwór z nowego albumu "The Great Heathen Army"

Kompozycja "The Great Heathen Army" to drugi - po wypuszczonym na początku czerwca "Get In The Ring" - numer z 12. studyjnego albumu popularnej sztokholmskiej formacji, którego premiera odbędzie się 5 sierpnia nakładem Metal Blade Records.

"Armada 'Wielkiej Pogańskiej Armii' jest na morzu w drodze ku kolejnej napaści, lecz zanim, 5 sierpnia, przybijemy do odległych ziem, mamy dla was nowy singel i teledysk. To utwór tytułowy z nowego albumu oraz towarzyszący mu wideoklip, który nakręciliśmy we współpracy z utalentowanym Pavelem Trebukhinem w Rydze na Łotwie. Po czyjej stronie staniecie? Wikingów czy Sasów? Wybierzcie właściwie, a bogowie zadecydują o waszym losie" - przestrzegają Szwedzi.

Przypomnijmy, że Amon Amarth zobaczymy 18 września w Tauron Arenie Kraków w ramach wspólnej "Vikings and Lionhearts Tour" z udziałem amerykańskiego Machine Head.



Teledysk "The Great Heathen Army" Amon Amarth możecie zobaczyć poniżej: