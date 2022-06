Płytę "The Great Heathen Army" nagrano pod okiem uznanego brytyjskiego producenta Andy'ego Sneapa, byłego muzyka m.in. Sabbat i aktualnego koncertowego gitarzysty Judas Priest.



"Ogólnie rzecz biorąc, 'The Great Heathen Army' to jeden z naszych najcięższych albumów. Znalazły się na nim mroczne i ciężkie utwory, które brzmią potężnie i ofensywnie, nie zabrakło też jednak, rzecz jasna, kilku charakterystycznych dla Amon Amarth, melodyjnych kompozycji, a także paru niespodzianek. To naprawdę dobrze zrównoważony materiał. Brzmi świetnie" - zapewnia Johan Hegg, frontman Amon Amarth.

Nowy album Szwedów ma być pod pewnymi względami powrotem Amon Amarth do bardziej deathmetalowego grania.



"Jeśli uznamy, że 'Berserker' (poprzednia płyta zespołu z 2019 r.) był 'heavymetalowy', to 'The Great Heathen Army' jest 'deathmetalowy'. Nadal jednak mamy tu do czynienia ze współczesnym Amon Amarth, mimo iż stylistycznie powróciliśmy nieco do naszych korzeni" - potwierdza Olavi Mikkonen, gitarzysta sztokholmskiej formacji.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Amon Amarth Runes To My Memory

Grupa opublikowała już "Get In The Ring", pierwszy utwór z nowego longplaya, do którego nakręcono teledysk.

"'Get In The Ring' skomponowaliśmy dla naszego przyjaciela Ericka Redbearda, zawodowego zapaśnika. To utwór, który towarzyszy mu podczas wchodzenia na ring. Tekst został napisany w ten sposób, by pasował zarówno do tematyki wikińskiej, jak i zapaśniczej. Poza tym, główną postacią występującą w teledysku jest właśnie Erick. Wideoklip nakręciliśmy we Wrocławiu we współpracy z naszymi przyjaciółmi z Grupy 13, którzy pomogli nam stworzyć ten mroczny i okazały teledysk z brutalną, podziemną areną walk będącą połączeniem Mad Maksa i motywów wikińskich" - dodał Mikkonen.

Przypomnijmy, że Amon Amarth zobaczymy 18 września w Tauron Arenie Kraków w ramach wspólnej "Vikings and Lionhearts Tour" z udziałem amerykańskiego Machine Head.

Longplay "The Great Heathen Army" ujrzy światło dzienne 5 sierpnia nakładem Metal Blade Records (CD w digipacku, na winylu i kasecie, cyfrowo oraz w postaci limitowanego boksu).



Nakręcony z rozmachem wideoklip "Get In The Ring" Amon Amarth możecie zobaczyć poniżej:

Clip Amon Amarth Get In The Ring

Oto lista utworów albumu "The Great Heathen Army":

1. "Get In The Ring"

2. "The Great Heathen Army"

3. "Heidrun"

4. "Oden Owns You All"

5. "Find A Way Or Make One"

6. "Dawn Of Norsemen"

7. "Saxons And Vikings"

8. "Skagul Rides With Me"

9. "The Serpent's Trail".