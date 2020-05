Alternatywa dla juwenaliów? Funky Tank prezentuje hymn studentów

Grupa Funky Tank, prowadzona przez Zbyszka Bieniaka (na co dzień wokalisty zespołu Jary Oddział Zamknięty), wydała singel "Party In the Night" promujący ich najnowszą płytę.

Zespół Funky Tank szykuje się do wydania kolejnej płyty /materiały prasowe

Zespół znany z mieszania stylów, tym razem zaskakuje utrzymanym w klimacie SKA utworem o sugestywnym tytule "Party In the Night (hymn studentów)".

"Chcieliśmy wnieść trochę radości i optymizmu w tym trudnym dla wszystkich czasie" - mówi wokalista Funky Tank. "Maj od zawsze kojarzył się studentom z jednym - z Juwenaliami. W tym roku zostali tego pozbawiani. 'Party...' jest właśnie dla nich, ale też dla innych osób spragnionych namiastki dobrej, letniej imprezy" - dodaje.

Nowa płyta została w całości nagrana w olsztyńskim "Bat Studio".

Teledysk do piosenki był tworzony zdalnie przez Piotra Trelę i Zbyszka Bieniaka, konsultowany telefonicznie i składany metodą chałupniczą w czasie pandemii.

Clip Funky Tank Party in the night (hymn studentów)

W skład zespołu wchodzą: Zbyszek Bieniak (wokal, występujący w zespole Jary Oddział Zamknięty, znany również z zespołów IMISH i Yokashin), Andrzej "Pierwiastek" Potęga (bas, członek Jary Oddział Zamknięty), Piotr Trela (gitara, występujący również w zespole Trawnik) i Michał Kłopocki (perkusja, ex-Jary Oddział Zamknięty).

Grupa ma już na koncie jeden album studyjny - wydany w 2014 roku "Funky Reggae Roll". Z tej płyty pochodzą m.in. doceniony przez internautów "Mega hit w sieci!" oraz wyróżniający się teledyskiem utrzymanym w klimacie absurdalnego humoru "Gdzie jest mój kot".