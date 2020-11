Altered Dead przygotowali drugi album

"Returned To Life" - to tytuł drugiego longplaya Kanadyjczyków z Altered Dead.

Altered Dead po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Nową płytę deathmetalowego duetu z Kanady nagrano i zmiksowano pod kierownictwem Cody'ego Baresicha. Masteringiem we francuskim studiu Krucyator zajał się Loïc Fontaine. Autorem okładki jest amerykański artysta Matt Sidney.

Reklama

Prócz dziewięciu autorskich kompozycji znajdziemy tu także wieńczącą album "Returned To Life" przeróbkę pomnikowego "Into The Crypts Of Rays" Celtic Frost.



Drugi longplay Juliana (perkusja / wokal) i Mika (gitara / bas / wokal) wyda hiszpańska wytwórnia Memento Mori. Jego premierę zaplanowano na 25 stycznia 2021 roku.



Tytułową kompozycję z płyty "Returned To Life" Altered Dead możecie sprawdzić poniżej:

Wideo ALTERED DEAD - Returned to Life

Oto lista utworów albumu "Returned To Life":



1. "Mental Suicide"

2. "Returned To Life"

3. "Final Pathogen"

4. "Prosodemic Realms"

5. "Empostomb"

6. "Thrawing In Agony"

7. "Ensanguine Path"

8. "Rotting Outwards"

9. "...Of The Oppressed"

10. "Into The Crypts Of Rays" (przeróbka Celtic Frost).