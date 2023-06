Alkaloid: Sprawdź utwór z nowej płyty "Numen"

Nagrania i miks nowego longplaya progresywnych deathmetalowców z Niemiec odbyły się w norymberskim Mordor Sounds Studio, gdzie za konsoletą zasiadł Hannes Grossmann, współzałożyciel Alkaloid i był perkusista m.in. Obscura, Necrophagist i Hate Eternal. Za produkcję "Numen" odpowiadała Sara Robalo, a za mastering Alan Douches i jego nowojorskie studio West West Side Music. Okładkę po raz kolejny zaprojektował niemiecki artysta Christian Weiss.



Na pierwszej od pięciu lat płycie Alkaloid wśród kilkorga gości usłyszymy m.in. Jona Schaffera, lidera florydzkiego Iced Earth.



Następca longplaya "Liquid Anatomy" (2018 r.) trafi na rynek 15 września w barwach francuskiej wytwórni Season Of Mist (m.in. dwupłytowa wersja CD, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).



Nowy materiał Alkaloid pilotuje kompozycja "Clusterfuck", do której nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Alkaloid Clusterfuck

Alkaloid - szczegóły płyty "Numen" (tracklista):

1. "Qliphosis"

2. "The Cambrian Explosion"

3. "Clusterfuck"

4. "Shades Of Shub-Niggurath"

5. "A Fool’s Desire"

6. "The Fungi From Yuggoth"

7. "The Black Siren"

8. "Numen"

9. "Recursion"

10. "The Folding"

11. "Alpha Aur".