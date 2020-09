Alicja Szemplińska szykuje się do matury. Kiedy premiera debiutanckiego albumu?

Obdarzona potężnym głosem o głębokiej barwie i imponującej skali Alicja Szemplińska przygotowuje się obecnie do egzaminu maturalnego. Fani utalentowanej 18-latki mogą spodziewać się wkrótce jej debiutanckiego albumu. "Na pewno na tym krążku znajdzie się sporo muzycznych zaskoczeń" - mówi.

Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.

Pochodząca z Ciechanowa wokalistka zyskała rozpoznawalność zwyciężając w trzech telewizyjnych programach typu talent show: "Hit, Hit, Hurra!", "The Voice of Poland" oraz "Szansa na sukces. Eurowizja 2020".

Szemplińska miała reprezentować nasz kraj w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji, który z uwagi na pandemię został odwołany. 17 października 18-letnia piosenkarka wystąpi na uroczystej gali French Touch w Warszawie w towarzystwie gwiazd francuskiej estrady.

"Jestem zafascynowana kulturą Francji, więc jest to dla mnie niezwykłe wydarzenie. Choć nigdy nie uczyłam się języka francuskiego, będę miała teraz okazję zaśpiewać po francusku i to w duecie ze słynnym Pascalem Obispo. Wykonam też własne utwory. Muszę przyznać, że jestem wielką fanką Zaz, z którą dzielenie sceny na gali French Touch, ale też z innymi, wspaniałymi artystami będzie dla mnie ogromnym wyróżnieniem, wyzwaniem, ale też zaszczytem. Już się nie mogę doczekać!" - zdradza w rozmowie z PAP Life.

