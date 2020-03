Alicja Szemplińska prezentuje teledysk do utworu "Empires"

W internecie pojawił się teledysk do "Empires" - utworu, z którym Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na 65. Konkursie Piosenki Eurowizji w Rotterdamie.

Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję 2020 /Adam Jankowski / Reporter

23 lutego odbył się finał programu "Szansa na sukces".



Zwycięzcą odcinka i jednocześnie reprezentantem Polski podczas Eurowizji 2020 w Rotterdamie została Alicja Szemplińska.



Autorami jej eurowizyjnej piosenki "Empires" są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek oraz Laurell Barker. Pierwsza dwójka ma na koncie m.in. "Superhero" Viki Gabor, z którą wygrała Eurowizję Junior 2019. Kumór jest dodatkowo współautorem polskiej części tekstu "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel, zwycięskiej propozycji na Eurowizję Junior 2018.



Teledysk promujący singel "Empires" powstał w lutym w Warszawie. Efektem pracy reżysera Dawida Ziemby z Alicją jest bardzo emocjonalny obraz rozpadającego się świata.



"Ludzie mają tendencję do budowania imperiów i stają się ślepi na to, co ważne. Różnorodne obsesje rozpraszają ich uwagę. Jesteśmy benzyną i zapałką, które powodują katastrofę. Pożar niosący olbrzymie straty. Ale jest nadzieja, ponieważ powstajemy i upadamy... To krąg życia. Pozostaje pytanie: dlaczego? Czy musimy cały czas powtarzać ten sam scenariusz?" - komentuje swój utwór piosenkarka.

Clip Alicja Szemplińska Empires

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie, w Holandii. Półfinały będą trwały od 12 do 14 maja, finał natomiast odbędzie się 16 maja. W konkursie wystąpią reprezentanci 41 państw.