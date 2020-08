Alicja Janosz świętuje rocznicę ślubu. Po latach pokazała zdjęcia

Alicję Janosz cała Polska poznała dzięki programowi "Idol". Od tej pory wciąż ma oddanych fanów. By pozostać z nimi w kontakcie, jest aktywna w mediach społecznościowych. Teraz pokazał zdjęcie ze ślubu!

Alicja Janosz wciąż ma związek z muzyką /Prończyk / AKPA

W czerwcu 2002 roku 17-letnia wówczas wokalistka wygrała program Polsatu "Idol", w pokonanym polu zostawiając Ewelinę Flintę i Szymona Wydrę.

Debiutancki album zatytułowany po prostu "Ala Janosz" (2002) przyniósł dwa promowane single "Zmień siebie" i "Zbudziłam się".



Poszukiwanie swojej muzycznej drogi trwało (w bardziej ambitne rejony odciągał ją Piotr Banach, gitarzysta i pierwszy lider zespołu Hey, później frontman Indios Bravos). Wreszcie w 2006 r. Janosz nawiązała współpracę z bluesową grupą HooDoo Band, w której poznała perkusistę i kompozytora Bartosza Niebieleckiego, od lipca 2010 r. jej męża.



We wrześniu 2014 roku życie Alicji przewróciły do góry nogami narodziny syna Tymona. Kiedyś myślała, że to muzyka jest jej największą miłością, dziś przyznaje, że to dziecko jest dla niej najważniejsze, a swoje doświadczenia związane z wychowywaniem potomka opisuje na blogu.



Janosz i Niebielecki świętują dziesiątą rocznicę ślubu. Z tego powodu wokalistka zdecydowała się pokazać fanom zdjęcia z uroczystości. Fotografie zamieściła na InstaStory.



Zdjęcie / Instagram / materiał zewnętrzny

Zdjęcie / Instagram / materiał zewnętrzny