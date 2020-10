Alicja Janosz miała wypadek samochodowy. Co się stało?

Alicja Janosz opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym jest w kołnierzu ortopedycznym. Zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji programu "Idol", odpowiadając na pytania fanów, przyznała, że miała wypadek samochodowy.

Alicja Janosz miała wypadek samochodowy. Zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji programu "Idol" opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać, że nosi usztywniający kołnierz ortopedyczny.

Chociaż z opisu zamieszczonego pod fotografią niewiele wynika, to zaniepokojeni internauci szybko pozostawili w komentarzach sporo zapytań o to, co doprowadziło do takiej sytuacji. W odpowiedzi na jeden z wpisów Ala Janosz poinformowała, że ma za sobą kolizję drogową.

"Pewien Pan, jadąc za mną, nie wyhamował na czas" - skomentowała.

Alicja Janosz po "Idolu"

Alicja Janosz to utalentowana wokalistka, której rozpoznawalność przyniósł udział w pierwszej polskiej edycji programu: "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz pokonała w finale m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę.

Jej utwór pt. "Zbudziłam się", bardziej znany jako "Jajecznica", zyskał olbrzymią popularność wśród słuchaczy. Prywatnie 35-letnia artystka jest szczęśliwą żoną muzyka zespołu HooDoo Band - Bartosza Niebieleckiego, a także mamą synka Tymona, który przyszedł na świat we wrześniu 2014 roku.

Muzycznie Alicja Janosz w ostatnim czasie była bardzo aktywna; w marcu światło dzienne ujrzał jej projekt: "Alicja Janosz Dzieciom".

Ala Janosz chętnie dzieli się kadrami z codzienności, prowadząc swoje konto na Instagramie.

Sabina Obajtek