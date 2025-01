Komentarz Julii Wieniawy nie uciął jednak tematu całkowicie. W sieci wciąż pojawiają się nowe plotki na jej temat. Okazuje się, że wokalistka od jakiegoś czasu nie przejmuje się już tym, co mówią o niej ludzie. W ostatnim wywiadzie z o2.pl zdradziła, że nie jest to przyjemne doświadczenie, gdy media publikują filmiki albo zdjęcia, ukazujące ją w prywatnych sytuacjach. Jednocześnie celebrytka podchodzi do tego z dystansem.

"Ja nigdy na swoim Instagramie czy ogólnie w social mediach nie pokazuję życia prywatnego, bo je po prostu szanuję, nie chcę, żeby ktoś tam z butami właził. Zauważam, że media same kreują za mnie te wszystkie jakieś historie, afery, dramy. Ja tego nie podkręcam i też nie chcę komentować. To żyje swoim życiem. Kiedyś się przejmowałam. Teraz staram się po prostu do tego uśmiechać" - powiedziała Julia Wieniawa.

"Są podwójne standardy i strasznie mnie to wkurza, że kobiety mogą mniej. Nie tylko w tym kraju - w ogóle na świecie. (...) Jak się jakiś facet z kimś spotka, to bijemy brawo, że ale z niego lowelas, a jak dziewczyna... to czytam o sobie różne nieprzyjemne komentarze: 'O, puchar przechodni', 'Ta to ma przebieg'... Jezus Maria! Już abstrahując od tego, że to jest nieprawda, to nawet jeśli - to co wam do tego?" - skomentowała całą sytuację Julia Wieniawa.