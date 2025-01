Kariera zdolnej piosenkarki i aktorki przerwana została nagle. W sierpniu 2001 r. Aaliyah spotkała wielka tragedia - artystka zginęła w katastrofie lotniczej. Wracała wówczas samolotem z Bahamów, gdzie nagrywała teledysk do utworu "Rock the Boat" .

16 stycznia 2025 r. Aaliyah obchodziłaby swoje 46. urodziny. Z tej okazji producent najpopularniejszych lalek na świecie postanowił upamiętnić gwiazdę R&B. Do sprzedaży trafiła plastikowa podobizna artystki, ubrana w strój, który Aaliyah miała na sobie w teledysku do "One in a Million". Była to skórzana kamizelka i spodnie, charakterystyczne dla swobodnego stylu legendarnej piosenkarki.