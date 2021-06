Alexandra Burke zagra Tinę Turner? Wiemy, jak szykuje się do roli

Zwyciężczyni brytyjskiego programu "X Factor" z 2008 r., Alexandra Burke, wcieli się postać inspirowaną Tiną Turner w dużej produkcji realizowanej przez BBC - dowiedział się nieoficjalnie dziennik "The Sun". Podobno piosenkarka, aby mieć nogi równie muskularne co Turner, sprawiła sobie drogi rower stacjonarny.

Alexandra Burke ma zagrać postać inspirowaną Tiną Turner /Chris Jackson /Getty Images

Reklama

To BBC oraz Brytyjski Instytut Filmowy planują zrealizować dużą produkcję inspirowaną życiem Tiny Turner, która miałaby mieć premierę w 2022 r. Główną bohaterkę, według ustaleń "The Sun", ma kreować 32-letnia brytyjska piosenkarka, Alexandra Burke.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alexandra Burke Elephant

Reklama

"W filmie gra młodą artystkę, która próbuje dokonać, podobnie jak Tina, wielkiego przełomu w swojej karierze. Zaśpiewa niektóre z jej najbardziej kultowych piosenek. To, że Alex jest podekscytowana, to mało powiedziane" - mówi informator dziennika.

Dla Burke będzie to debiut na dużym ekranie. Do tej pory jako aktorka mogła się już sprawdzić na deskach londyńskiego West Endu, występując w musicalach "Chicago" i "The Bodyguard".

Burke przygotowuje się do nowej roli także pod względem fizycznym. Jak informuje "The Sun", kupiła sobie wart 2 tys. funtów (prawie 11 tys. zł) rower stacjonarny, bo chce mieć tak samo zgrabne i atletyczne nogi, jak Tina Turner.

Clip Alexandra Burke Let It Go

Świat filmu w ostatnim czasie mocno zainteresował się Turner. W marcu w Stanach Zjednoczonych na platformie HBO Max pojawił się dokument pt. "Tina" poświęcony jej życiu. Produkcja nie jest na razie dostępna dla polskich widzów.

Co słychać u Tiny Turner? 1 / 6 Dawno niewidziana Tina Turner wybrała się na zakupy do włoskiej stolicy mody - Mediolanu Źródło: East News Autor: Manzo / Splash News udostępnij

Tina Turner: Babcia rocka kończy 80 lat 1 / 10 Tina karierę rozpoczęła w 1956 roku. Należała do zespołu Kings of Rhytm Ike'a Turnera (swojego przyszłego męża). Współpracowała wtedy przez chwilę z Jimim Hendrixem. Kiedy grupa została rozwiązana, Ike i Tina stworzyli duet. Zostali małżeństwem w 1962 roku. To właśnie Ike wymyślił jej pseudonim - Tina Turner. Naprawdę nazywa się Anna Mae Bullock. Związek Ike’a i Tiny rozpadł się po 16 latach. Powodem było uzależnienie mężczyzny od narkotyków i alkoholu, a także przemoc wobec żony. Źródło: Getty Images Autor: Gijsbert Hanekroot/Redferbs udostępnij