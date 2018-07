Alessia Cara i "A Little More": Zobacz osobisty teledysk

Z okazji swoich 22. urodzin kanadyjska wokalistka Alessia Cara zaprezentowała teledysk do piosenki "A Little More".

Alessia Cara prezentuje urodzinowy teledysk /Brad Barket /Getty Images

Alessia Cara jest jedną ze zdolniejszych wokalistek młodego pokolenia. W 2015 roku ukazał się jej debiut płytowy "Know-It-All".



Z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje jak "Here" czy "Scars To Your Beautiful". W dorobku Cary są również single "1-800-273-8255" feat. Logic czy "Stay" feat. Zedd.

Łącznie utwory Alessi były odsłuchiwane ponad 7 miliardów razy w serwisach cyfrowych na całym świecie.

Nowa piosenka "A Little More" została napisana i nagrana we własnym domu wokalistki. Towarzyszący jej teledysk zawiera materiały z prywatnego archiwum Alessi, która także autorką zdjęć i montażu klipu.

Niedawno Cara wydała nowy oficjalny singiel "Growing Pains", pierwszą zapowiedź drugiego albumu.