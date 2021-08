W 1996 roku muzycy znani z czołówki polskiego rocka - m.in. Robert "Litza" Friedrich (Acid Drinkers, Kazik Na Żywo, Flapjack), Tomasz Budzyński (Armia) i Darek "Maleo" Malejonek (Maleo Reggae Rockers, Izrael, Houk) powołali do życia zespół 2Tm2,3 ( sprawdź! ) wykonujący muzykę do tekstów z Biblii. Członkowie formacji w tamtym czasie przeżyli religijne nawrócenie i takim przekazem chcieli podzielić się ze słuchaczami.



Wkrótce - pierwotnie na potrzeby telewizyjnego programu "Ziarno" - powstała też dziecięca grupa Arka Noego, w składzie której występowały m.in. dzieci Litzy i zaprzyjaźnionych muzyków.

Arka Noego - kto pojawił się w składzie?

W pierwszym składzie Arki znalazły się m.in. dzieci Litzy (Maria, Viki i Róża Friedrich), Darka Malejonka (Kasia i Ola Malejonek) i Ślimaka, perkusisty Acid Drinkers, prywatnie szwagra Litzy (Halszka i Malwina Starosta).

Debiutancka płyta Arki z piosenkami autorstwa Litzy - "A Gu Gu" - okazał się wielkim sukcesem (5 mln sprzedanych egzemplarzy). Z tego albumu pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Tato (nie boję się gdy ciemno jest)" ( posłuchaj! ), "A gu gu", "Święty święty uśmiechnięty" ( posłuchaj! ) i "Sieje je".

Clip Arka Noego Sieje je

Zespół zgarnął trzy Fryderyki w 2000 r. - grupa roku, fonograficzny debiut roku i album roku - pop ("A Gu Gu"), a Litza został kompozytorem roku.

Clip Arka Noego A gu gu

Niektórzy członkowie pierwszego składu Arki kontynuują swoją przygodę z muzyką.

Teraz z mediów społecznościowych dowiedzieliśmy się, że stan cywilny zmieniła Aleksandra Malejonek, która wyszła za Tomasza Kawiorskiego. Do ołtarza poprowadził ją osobiście tata - Darek "Maleo" Malejonek, który dał również występ podczas wesela. Świadkiem na ślubie był aktor Michał Misiek Koterski.

"Jeszcze przed chwilką czytałem Jej bajki przed snem, a dwa dni temu prowadziłem do ołtarza i oddałem w bardzo dobre ręce. Piękny ślub, mnóstwo wzruszeń! Życzę Wam kochani, żebyście wracali do tego dnia i byli zawsze tacy szczęśliwi jak teraz!" - napisał na Facebooku Darek Malejonek, który niedawno wrócił do czadowego grania pod szyldem Hyperhemon.



Przez 20 lat działalności przez zespół przewinęła się ponad setka dzieci. Dorobek formacji obejmuje 12 płyt - ostatnia z nich to "Wyjątkowy osioł" z czerwca 2017 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka Noego Santo subito

W obecnym składzie Arki Litzie towarzyszą głównie jego koledzy z czadowej Luxtorpedy (gitarzysta Robert "Drężek" Drężmak, basista Krzysztof "Kmieta" Kmiecik i perkusista Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak) oraz 12 do 15 dzieci - głównie pociechy członków zespołu 2Tm2,3 i ich przyjaciele.